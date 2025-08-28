Ma reggel mit vegyek fel? – hűvös reggelek, forró nappalok, így oldja meg az utca embere (fotógaléria)

Reggel 6 órakor 12 fokban didereghetünk, délután pedig már 35 fokban izzadhatunk. Bár még augusztus van, a nagy hőingadozás jelzi, hogy lassan, de biztosan bizony beköszönt az ősz. S a kérdés, ami valószínűleg megfogalmazódik reggelente mindenkiben: mit vegyek fel?

Mit vegyek fel? Tanácsot adni nehéz, hiszen az öltözködést egyéni hőérzetünk is befolyásolhatja. Képünk szerda délután, 31 celsius fokos hőségben készült. Fotó: Pezzetta Umberto

Nem mindegy, hogy pulcsiban és hosszú nadrágban komfortosan érezzük e majd magunkat az izzasztó hőségben, ahogy az sem, hogy dacolva a jóleső reggeli hőmérséklettel inkább magunkra öltjük a libbenő nyári ruhát, aminek következtében könnyen és szinte észrevétlenül felfázhatunk. Pezzetta Umberto kamerája Zalaegerszeg belvárosában mérte fel, miként oldja meg az utca embere ezt az egyszerűnek látszó feladatot.