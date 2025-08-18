augusztus 18., hétfő

Miss Olympians Beach

1 órája

Lányok bodyban és bikiniben – ők a Balaton-part legszebbjei

Hatmillió forint összértékű díjazásban részesültek a Balatonlellén megrendezett Miss Olympians Beach szépségverseny helyezettjei. Van, aki Dubajba szóló utazást nyert, más arany ékszerrel gazdagodott.

Zaol.hu

Az idei versenyre hatvanketten neveztek, közülük húsz elődöntőst, majd 10 döntőst választottak ki. A finalisták kisestélyiben, bodyban, bikiniben és nagyestélyiben léptek a közönség elé. A viadalt a sajószentpéteri Koleszár Lili nyerte. 

A Miss Olympians Beach szépségversenyen a jelöltek estélyiben is színpadra léptek
Fotó: Muzslay Péter

További részletek a sonline.hu-n. 

 

