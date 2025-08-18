Miss Olympians Beach
Lányok bodyban és bikiniben – ők a Balaton-part legszebbjei
Hatmillió forint összértékű díjazásban részesültek a Balatonlellén megrendezett Miss Olympians Beach szépségverseny helyezettjei. Van, aki Dubajba szóló utazást nyert, más arany ékszerrel gazdagodott.
Az idei versenyre hatvanketten neveztek, közülük húsz elődöntőst, majd 10 döntőst választottak ki. A finalisták kisestélyiben, bodyban, bikiniben és nagyestélyiben léptek a közönség elé. A viadalt a sajószentpéteri Koleszár Lili nyerte.
