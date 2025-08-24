1 órája
Döbbenetes fotók: így veszi birtokba az enyészet Badacsony titokzatos vörös kastélyát
Valaha nyüzsgő társasági életnek adott otthont a Balaton fölé magasodó tanúhegy oldalában épült, lélegzetelállító panorámájú Mező–Szegedy-villa, ahol állítólag Jókai Mór is járt egykor. Mint az veszprémi társportálunk cikkéből kiderül, a villa mai elhagyatott állapotában is lenyűgöző, az urbexesek fel is fedezték - mutatjuk!
Forrás: Magyarország elhagyottan – BCO urbex
Egykor a Balaton környéki társasági élet központja volt a Badacsony oldalában megbúvó Mező–Szegedy-villa. Az évtizedek során aztán elhagyatottá vált, a kertet benőtte a gaz, a falak megrepedeztek. Az egykor pompás épület most a letűnt idők néma tanúja, mégis magával ragadó: könnyen elképzelhetik a látogatók, hogy a 20. század első felében milyen élet zajlott itt.
