Őrzi a múlt emlékeit

1 órája

Döbbenetes fotók: így veszi birtokba az enyészet Badacsony titokzatos vörös kastélyát

Címkék#Badacsony#Urbex#villa#történelem

Valaha nyüzsgő társasági életnek adott otthont a Balaton fölé magasodó tanúhegy oldalában épült, lélegzetelállító panorámájú Mező–Szegedy-villa, ahol állítólag Jókai Mór is járt egykor. Mint az veszprémi társportálunk cikkéből kiderül, a villa mai elhagyatott állapotában is lenyűgöző, az urbexesek fel is fedezték - mutatjuk!

Döbbenetes fotók: így veszi birtokba az enyészet Badacsony titokzatos vörös kastélyát

Forrás: Magyarország elhagyottan – BCO urbex

Egykor a Balaton környéki társasági élet központja volt a Badacsony oldalában megbúvó Mező–Szegedy-villa. Az évtizedek során aztán elhagyatottá vált, a kertet benőtte a gaz, a falak megrepedeztek. Az egykor pompás épület most a letűnt idők néma tanúja, mégis magával ragadó: könnyen elképzelhetik a látogatók, hogy a 20. század első felében milyen élet zajlott itt.

További fotók és részletek a veol.hu oldalán.

 

 

