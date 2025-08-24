Döbbenetes fotók: így veszi birtokba az enyészet Badacsony titokzatos vörös kastélyát

Egykor a Balaton környéki társasági élet központja volt a Badacsony oldalában megbúvó Mező–Szegedy-villa. Az évtizedek során aztán elhagyatottá vált, a kertet benőtte a gaz, a falak megrepedeztek. Az egykor pompás épület most a letűnt idők néma tanúja, mégis magával ragadó: könnyen elképzelhetik a látogatók, hogy a 20. század első felében milyen élet zajlott itt.

