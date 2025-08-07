25 perce
Mi ez a vízben lebegő lény a Balatonban? Sokan azt hiszik, medúza, de a válasz még megdöbbentőbb
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézetnek kellett cáfolnia azokat az értesüléseket, amelyek szerint édesvízi medúza jelent volna meg a Balatonban. De akkor mik ezek az átlátszó, kocsonyás élőlények, amelyek olykor tömegével jelennek meg a vízben? A témával somogyi testvérportálunk foglalkozott.
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet alapos vizsgálat után kizárta annak lehetőségét, hogy megjelent volna a medúza a Balatonban és most azt is közzétették, hogy mi úszkál a víz felszínén - írja a sonline.hu.
Kiderült, a Balatonban most látható képződmények valójában az árvaszúnyogok tojáscsomói, ezek óvják a rovarok petéit. Ha kíváncsi a részletekre, a sonline.hu cikkéből minden fontos információt megtudhat!
