Mi ez a vízben lebegő lény a Balatonban? Sokan azt hiszik, medúza, de a válasz még megdöbbentőbb

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet alapos vizsgálat után kizárta annak lehetőségét, hogy megjelent volna a medúza a Balatonban és most azt is közzétették, hogy mi úszkál a víz felszínén - írja a sonline.hu.

Ez nem medúza a Balatonban!

Fotó: BLKI Facebook

Kiderült, a Balatonban most látható képződmények valójában az árvaszúnyogok tojáscsomói, ezek óvják a rovarok petéit. Ha kíváncsi a részletekre, a sonline.hu cikkéből minden fontos információt megtudhat!