Mire jó a mályvacserje? Ezt nem gondolta volna róla!

A mályvacserje ismert az egész országban díszcserjeként, vagy élő sövényként. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy a szép virágok ehetők, sőt a leveleik is fogyaszthatók. Kevésbé ismert róla, hogy hívják Sáron rózsájának, vagy rózsamályvának is. Másik neve a koreai hibiszkusz, ami arra utal, hogy Dél-Korea nemzeti virága, olyannyira, hogy a koreai himnuszban is említésre kerül. A konyhai felhasználásakor fontos, hogy a növény ne legyen permetezve. Levelei tavasztól őszig elérhetőek, ízük hasonló, mint a salátáé és nagyon jól használhatóak salátakeverékekben. Nyáron a virágbimbók és a csodaszép ehető virágok igazi díszei lehetnek a salátáknak vagy bármilyen más ételnek, és önmagukban is finomak. Édes és sós ételeket egyaránt feldobhatunk velük nyersen vagy enyhén megpárolva.