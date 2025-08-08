Különös menet kelt át az úttesten, a forgalom sem zavarta őket (videó)

Nem mindennapi látványban volt része azoknak, akik a minap a Palánki úton autóztak Szekszárdon: egy anyakoca teljes nyugalommal vezette át kismalacait az úton, egyenesen a szomszédos kukoricásba – vélhetően reggelizni indultak - írja a teol.hu.

Malacok okozták a reggeli dugót

A különös menetet videóra is vették - megtekintheti a teol.hu-n!