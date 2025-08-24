Védi csontjainkat, szívünket, idegrendszerünket – ezért kellene hetente mákot enni, hogy mákunk legyen

A mák sokféleképpen felhasználható a konyhában, és nem csak édességek töltelékeként. Ízértékén kívül azért is érdemes fogyasztani, mert az ezerszemű mák tele van a szervezet számára fontos vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyeket mákolaj formájában is tartalmaz. Felvetődik a kérdés, hogy érdemes lenne gyakrabban fogyasztani, akár hetente és nem csak az ünnepnapokon. A mák jótékony hatásairól számos, egészséggel és táplálkozással foglalkozó weboldalon tájékozódhatunk, ezeknek néztünk most utána.

A mák tele van a szervezet számára fontos vitaminokkal és ásványi anyagokkal

Fotó: Pixabay

Mák, mint szuperélelmiszer

A mák egy igazi szuperélelmiszer. Kiemelkedően magas a kalcium-, magnézium- és foszfortartalma, amelyek elengedhetetlenek a csontok és fogak egészségéhez. Emellett jó forrása

a vasnak, cinknek és mangánnak,

valamint a B-vitaminoknak és az E-vitaminnak.

A mák rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a csontritkulás megelőzéséhez. A kalcium az idegrendszer és az izmok megfelelő működéséhez is szükséges. A mákban lévő telítetlen zsírsavak és antioxidánsok csökkenthetik a gyulladásokat, és segíthetnek a szívbetegségek kockázatának csökkentésében. A magas magnézium- és káliumtartalom a vérnyomás szabályozásához is hozzájárul.

Mák az emésztésben és a pihentető alvásban

Magas rosttartalmának köszönhetően támogatja az emésztőrendszer megfelelő működését. A mákban található rostok segítik a bélmozgást és tisztítják a bélcsatornák falát, így támogatva a bélrendszer egészségét. A mák enyhe nyugtató hatással bírhat az idegrendszerre, ami segíthet a feszültség oldásában és a pihentető alvás elősegítésében. A mákolaj különösen ismert erről a hatásáról. A mákban lévő antioxidánsok, cink és vas erősítik az immunrendszert, segítve a szervezetet a fertőzések elleni küzdelemben.

Mákolaj bőrre, hajra is

A hidegen sajtolt mákolaj az egyik legértékesebb olajnak számít, mert megmaradnak benne értékes tápanyagai. Belsőleg ugyanazokkal a hatásokkal bír szervezetünkre, mint a mák. De napi szépségápolásunk része is lehet, külsőleg. Magas E-vitamin és antioxidáns tartalmának köszönhetően