Az ezerszemű szuperélelmiszer

2 órája

Védi csontjainkat, szívünket, idegrendszerünket – ezért kellene hetente mákot enni, hogy mákunk legyen

Címkék#mák#szuperélelmiszer#egészséges táplálkozás

Inkább ünnepi sütemények töltelékeként ismert, és jobbára csak karácsonykor kerül kalács vagy bejgli formájában az asztalra. A mák nem csupán a magyar konyha egyik kedvenc alapanyaga ősidők óta, amelyből a tökös-mákos rétes vagy a mákos guba is készül, hanem egészségünkre is számos kedvező hatással bír.

Antal Lívia

A mák sokféleképpen felhasználható a konyhában, és nem csak édességek töltelékeként. Ízértékén kívül azért is érdemes fogyasztani, mert az ezerszemű mák tele van a szervezet számára fontos vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyeket mákolaj formájában is tartalmaz. Felvetődik a kérdés, hogy érdemes lenne gyakrabban fogyasztani, akár hetente és nem csak az ünnepnapokon. A mák jótékony hatásairól számos, egészséggel és táplálkozással foglalkozó weboldalon tájékozódhatunk, ezeknek néztünk most utána.

A mák jótékony hatással van a szervezetre
A mák tele van a szervezet számára fontos vitaminokkal és ásványi anyagokkal
Fotó: Pixabay

Mák, mint szuperélelmiszer

A mák egy igazi szuperélelmiszer. Kiemelkedően magas a kalcium-, magnézium- és foszfortartalma, amelyek elengedhetetlenek a csontok és fogak egészségéhez. Emellett jó forrása 

  • a vasnak, cinknek és mangánnak, 
  • valamint a B-vitaminoknak és az E-vitaminnak. 

A mák rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a csontritkulás megelőzéséhez. A kalcium az idegrendszer és az izmok megfelelő működéséhez is szükséges. A mákban lévő telítetlen zsírsavak és antioxidánsok csökkenthetik a gyulladásokat, és segíthetnek a szívbetegségek kockázatának csökkentésében. A magas magnézium- és káliumtartalom a vérnyomás szabályozásához is hozzájárul.

Mák az emésztésben és a pihentető alvásban

Magas rosttartalmának köszönhetően támogatja az emésztőrendszer megfelelő működését. A mákban található rostok segítik a bélmozgást és tisztítják a bélcsatornák falát, így támogatva a bélrendszer egészségét. A mák enyhe nyugtató hatással bírhat az idegrendszerre, ami segíthet a feszültség oldásában és a pihentető alvás elősegítésében. A mákolaj különösen ismert erről a hatásáról. A mákban lévő antioxidánsok, cink és vas erősítik az immunrendszert, segítve a szervezetet a fertőzések elleni küzdelemben.

Mákolaj bőrre, hajra is

A hidegen sajtolt mákolaj az egyik legértékesebb olajnak számít, mert megmaradnak benne értékes tápanyagai. Belsőleg ugyanazokkal a hatásokkal bír szervezetünkre, mint a mák. De napi szépségápolásunk része is lehet, külsőleg. Magas E-vitamin és antioxidáns tartalmának köszönhetően 

  • hidratálja, táplálja és rugalmassá teszi a bőrt. 
  • Nem tömíti el a pórusokat, így zsíros, pattanásos bőrre is ajánlott. 
  • Jótékony hatású lehet gyulladásos bőrbetegségek, például ekcéma vagy övsömör esetén is. 
  • Ezen kívül segíthet a száraz, fénytelen haj és fejbőr ápolásában is.
A mák jótékony hatással van a szervezetre
A mákból készülhet mákos guba, mákos, sós túrós gombóc, mákos kalács, de nem csak karácsonyra
Forrás: mindmegette.hu

Mi készülhet még a mákból?

Nem csak édességbe lehet mákot tenni, készülhet belőle mákos, sós túrós gombóc is, mégpedig úgy, hogy mákkéregbe forgatjuk bele a gombócot. Kínálhatjuk erdei gyümölcsmártással vagy gombamártással nyakon öntött vadhúsok mellé. Nagyon más, mint a szokványos, de működik, mondta el Major Bence, a zalaegerszegi Parázs Bisztró egyik tulajdonosa. Ha mákos ételre vágyunk, most a nagybani piaci ár szerint 1100 és 1400 forint között vásárolhatjuk meg az étkezési mák kilóját.

A mák sem csodaszer

Mint minden csodaszernek vélt élelmiszerre, így a mákra is igaz, hogy érdemes mértékkel és tudatosan fogyasztani. Bár a máknak és mákolajnak számos pozitív hatását ismerjük, fontos, hogy fogyasztását ne tekintsük gyógyszernek. Ne ezért építsük be étrendünkbe. Komolyabb egészségügyi problémák esetén konzultáljunk orvosunkkal vagy gyógyszerészünkkel. Mivel a mák többek között morfiumot tartalmaz, a Nébih egy kormányrendelet alapján mind az étkezési mák, mind az ipari mák termesztését szigorúan szabályozza.

 

