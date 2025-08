Szenzoros Barbie és cukormentes torta: különleges díjat nyert a balatoni cukrászda

Vadócz Jenő és Pethő Gábor, a balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászai idén nyáron különleges elismerésben részesültek: a „Nyári ébredés” nevű tortájukkal elnyerték a Magyarország Cukormentes Tortája – Barbie gyermekzsűri különdíját. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány által szervezett verseny történetében idén először döntött gyerekzsűri is – és épp Jenőék alkotását választották.

A balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászai, Vadócz Jenő és Pethő Gábor Nyári ébredés tortája nyeret Magyarország Cukormentes Tortája elismerő címet

– Gyerekek kóstoltak, nevetgéltek, tanakodtak – majd összenéztek… és azt mondták: Ez a torta a kedvencünk! – meséli Vadócz Jenő mosolyogva. – Így a Nyári ébredés tortánk elnyerte a gyermekzsűri különdíját. Ez a díj különösen közel áll a szívünkhöz, hiszen a legőszintébb és legédesebb zsűri választott minket.

Cukormentes finomság apró ínyenceknek - Magyarország Cukormentes Tortája

A Nyári ébredés egy diós, fekete teás, sárgabarackos torta. Jenő szerint: – Fekete teás sárgabarackzselé torta, diós roppanós réteggel, dió mousse-szal.

A torta nem tartalmaz hozzáadott cukrot, amit Jenő külön is kiemel: – Xilittel és eritrittel édesítjük. Ez fontos, mert így a cukorbetegek is bátran fogyaszthatják.

Emotikonokkal zsűriztek a gyerekek

A gyermekzsűri nem a klasszikus pontozólapokat használta: a kóstolás során emotikonokat kaptak, s a kérdésekre így kellett válaszolniuk. Hogy miért? – Mert az öt és tizenegy év közötti gyerekek közül nem mindenki tudott olvasni vagy írni – magyarázza Jenő. – Ezért például azt is így jelölték, hogy mennyire ízlik nekik a sütemény, illetve szeretnék-e a születésnapjukra.

A visszajelzés pedig egyértelmű volt: a gyerekek rajongtak érte.

1-es típusú cukorbeteg kisgyermekekből álló szavazó bizottság is választott magának tortát

Barbie, aki szenzorral él

Az idei év újdonsága nemcsak a gyermekzsűri volt, hanem a hozzá kapcsolódó különdíj – és Barbie baba is.

– A torta mellé egy érzékenyítő baba kerül. Volt már tolószékes és Down-szindrómás Barbie, idén pedig kiadták a cukorbeteg Barbie-t is, szenzorral és inzulinpumpával. Ez segít a cukorbeteg gyerekeknek elfogadni önmagukat, és más gyermekekkel is megismertetni ezt az állapotot, amivel együtt lehet élni.

Cukorbeteg Barbie segít az elfogadásban

„A gyermek mindig őszinte”

– Nagyon örülünk ennek a díjnak. Azt szoktam mondani, hogy szép nyerni a szakmai zsűrizést, de a gyermek mindig őszinte. Nem olyan szakmai szempontokat néznek, mint a felnőttek, de pont ez az erejük. Ez a díj nekünk különösen fontos és jó érzés volt, hiszen öt gyermek döntött úgy, hogy a döntősök közül a mi tortánkat választják.