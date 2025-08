A lábfájdalom mögött ez a rejtett ok állhat – sokan nem is sejtik

Jó gyakorlat a papírzsebkendő "megmarkolása", tépdesése és gombóccá formálása a lábujjakkal. Fotó: A.A.

A hölgyeknél a magassarkú viselése egyenesen vezet bokasüllyedés kialakulásához

A gyógytornász rámutatott: ebben az időszakban a legfontosabb, hogy figyeljünk, és ha lehetőség van rá, minél többet járjon mezítláb a gyerek, lehetőleg természetes talajon.

A cipő kérdése is hangsúlyos. Az éppen járni tanuló lábacskákra ne erőltessünk egyből cipőt vagy szandált! - figyelmeztetett Biczó Andrea. - Csak az után vegyük meg az első cipőcskét, miután a gyermek stabilan közlekedik; de ez is legyen olyan, ami a kis sarkát stabilan tartja! Felnőtt korban hölgyek esetében a magassarkú cipő lehetőleg minél kevesebbszer kerüljön a lábra!

A lúdtalp kezelése gyerekeknél tornával és tudatos lábtartással jó eredménnyel valósítható meg, ezeket gyógytornász mutatja, és a begyakorolt mozdulatok otthon tovább gyakorolhatóak. Ilyen például

a földről papírzsebkendő felszedése begörbített lábujjakkal,

a zsebkendő tépkedése ugyancsak lábujjak segítségével, vagy

gombóccá gyűrése.

Labda eltolása lábujjakkal szintén jó gyakorlat.

Lúdtalp kezelése felnőtt korban szintén ezekkel a gyakorlatokkal történhet, súlyos lúdtalp esetén viszont lúdtalpbetét viselése elengedhetetlen.

Kineziológiai tapasz felhelyezése is segít, ezt azonban bízzuk szakemberre! Fotó: A.A.

Sportolás, mezítlábas járás, kineziológiai tapasz

Biczó Andrea szerint a sportolás rengeteget segít, a küzdősportok, a futás, de a Kneipp-taposók rendszeres használata is javít a helyzeten, s a mezítlábas járás előnyei is vitathatatlanok. Lúdtalp ellen kineziológiai tapasz bevetése is nagyon hatásos, ezt azonban szakembernek kell mindenképpen felhelyezni, és több hónapon át kell alkalmazni.