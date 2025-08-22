1 órája
Popcorn, vászon, élmény – új korszak kezdődik a balatoni moziban
Új teremmel bővült a térség legmodernebb mozija, így még több élményt kínál a filmrajongóknak. A Ligetplex Cinema Gyenesdiás a harmadik vetítőterem megnyitásával nemcsak kényelmesebb körülményeket teremtett, hanem változatosabb programkínálattal is várja a közönséget.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a balatoni település egyik büszkesége, a családi vállalkozásként működő Ligetplex Cinema Gyenesdiás. A helyiek és a környékbeli filmrajongók eddig két kényelmes, korszerű technikával felszerelt teremben élvezhették a legújabb mozis élményeket – most azonban tovább bővült a kínálat: megnyílt a harmadik vetítőterem is.
Bővült a Ligetplex Cinema Gyenesdiás
Az új terem ugyanazzal a megszokott magas színvonallal, modern vetítéstechnikával és kényelmes székekkel várja a közönséget, mint amit a gyenesi Ligetplex nézői már jól ismernek és szeretnek. A bővítéssel azonban nemcsak több férőhelyet kapott a mozi, hanem még változatosabb programkínálatot is.
A Nyugat-Balaton legmodernebb filmszínházában immár nem csupán a legnagyobb közönségsikerek peregnek, hanem helyet kapnak a különlegesebb, rétegközönséget megszólító alkotások is. Így az alternatívfilm-rajongók és az igényesebb filmélményre vágyók egyaránt megtalálhatják a kedvükre való programot.
A Ligetplex Cinema Gyenesdiás ezzel tovább erősíti szerepét a régió kulturális életében: egy olyan közösségi tér, ahol a mozizás élménye minden korosztály számára új színt visz a hétköznapokba.