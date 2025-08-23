1 órája
Ennyibe kerülnek most a lecsó hozzávalói – és így is tartósíthatod télire
Könnyen elkészíthető étel, amelynek friss, érett zöldségek az alapanyagai. Ezért hozza a nyár ízeit a lecsó, a vidéki, paraszti konyha egyik generációról generációra öröklődött jellegzetes fogása. Három legfőbb hozzávalója a paprika, a paradicsom és a hagyma, de mint tudjuk, receptje tetszés alakítható.
A lecsó a nyár egyik legnagyobb slágere, de idén, mintha késlekedett volna a lecsószezon júliusi berobbanása. Nem csupán azért mert a szabadföldi paprikára, paradicsomra még várni kellett. Persze a boltokban folyamatosan kapható érettnek tűnő, piros paradicsom, de mégsem az igazi. Sok kiskerti termelő törte a fejét az elmúlt hetekben, vajon miért nem pirosodik a szabadföldi paradicsom. Márpedig megérett, lédús paradicsom nélkül nincs igazán jó lecsó. Az árak sem kedveztek. Nézzük most mibe kerülnek a lecsó alapanyagai!
Lecsó – ennyit kóstálnak jelenleg hozzávalói
A lecsó egykor filléres étel volt, manapság már nem az, hiszen eléggé elszabadultak az élelmiszerárak. A hazai tv paprika kilónkénti ára a nagybani piacon jelenleg 450 és 550 forint között mozog, a lecsópaprika minimum ára 330 forint, maximum ára pedig 400 forint. Ehhez képest egy zalaegerszegi szupermarketben 599 forintért adták nem kilóját, hanem 750 grammját a minap. A másodosztályú hazai paradicsom ára 360 és 420 forint között mozog a nagybani piacon, az első osztályúé pedig 450 és 500 forint között. Az említett boltban 469 forintért adták kilóját, a vöröshagymáét pedig 529 forintért, miközben a a nagybani piacon osztálytól függően 220 és 290 forint között van az ára. Attól függően hol vásárolunk, komoly szórást mutathatnak az árak.
Miért nem érik a paradicsom?
A paradicsomok éréséhez, színváltásához megfelelő hőmérséklet és napsütés szükséges. Az ideális nappali hőmérséklet 20–25 °C, éjszaka pedig 16–20 °C a szakemberek szerint. Persze a paradicsomok ennél magasabb hőmérsékleteket is túlélnek, amit megtapasztaltunk az idei nyáron is. Ha a hőmérséklet tartósan 30 °C fölé emelkedik, csökken a likopin és béta-karotin termelődése, amelyek a paradicsom piros színét adják. A hőmérséklet idén nyáron is ennél jóval magasabbra kúszott. A kánikula 40 °C közeli hőmérséklettel tett próbára embert és növényt, így nincs mit azon csodálkozni, hogy sok helyütt augusztus második felében kezdtek pirosodni a paradicsomok.
A lecsó sokféleképpen
A lecsó a legjobb, ha házi, ha saját kertünkben termesztjük hozzá a paradicsomot, a paprikát és a hagymát. Ahány ház, annyi szokás, hiszen készíthetjük szalonnával, kolbásszal vagy virslivel, gazdagíthatjuk tojással, rizzsel, tarhonyával vagy fogyaszthatjuk simán húsmentes fogásként. A lecsó emellett tökéletes alapja lehet más ételeknek is: pörköltnek, tésztaszósznak, ragunak. Kiváló reggelire, ebédre, vacsorára, baráti összejövetelekre. A lecsó kevés hozzávalóból elkészíthető, mégis tápláló és laktató étel. Dehogy olcsó? Igen, ha mi termeljük meg hozzávalóit, és ha mi főzzük.
Lecsó recept télire
Ahány ház, annyi szokás az is, hogy ki hogyan teszi el télire a lecsót. Péter Márta, az Élhetőbb Zalaszentivánért Egyesület titkára elmondta, hogy Ábrahám Gézáné Vasi, zalai parasztételek és házi tartósítás című könyvében található recept alapján teszi el mindig.
- Kétszer annyi paprika, mint paradicsom az arány,
- vagyis ha öt kiló paradicsom akkor a paprika tíz kilogramm.
A paradicsom héját lehúzza, a paradicsomot feldarabolja, amit zsírban vagy olajban süt meg. Erre teszi a darabolt paprikát, de csak annyi ideig süti, míg össze nem esik egy kicsit. Így kerül az üvegekbe. Télen amikor előveszi, akkor teszi bele frissen a hagymát, a szalonnát és a fűszereket. Érdeklődésünkre elmondta, hogy nála is csak most kezdtek jobban pirosodni a paradicsomok, így még nem tudott paradicsomlevet befőzni. A gyümölcs viszont előbbre van, mert már az összes barack és a nyári körte is leérett.
Miért nem érik már be végre a paradicsom?! Megnéztük az okokat