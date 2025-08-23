Ennyibe kerülnek most a lecsó hozzávalói – és így is tartósíthatod télire

A lecsó a nyár egyik legnagyobb slágere, de idén, mintha késlekedett volna a lecsószezon júliusi berobbanása. Nem csupán azért mert a szabadföldi paprikára, paradicsomra még várni kellett. Persze a boltokban folyamatosan kapható érettnek tűnő, piros paradicsom, de mégsem az igazi. Sok kiskerti termelő törte a fejét az elmúlt hetekben, vajon miért nem pirosodik a szabadföldi paradicsom. Márpedig megérett, lédús paradicsom nélkül nincs igazán jó lecsó. Az árak sem kedveztek. Nézzük most mibe kerülnek a lecsó alapanyagai!

A lecsó a nyár egyik slágere, de csak akkor gazdaságos étel, ha mi termeljük meg hozzá a paradicsomot, a paprikát és a hagymát.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Lecsó – ennyit kóstálnak jelenleg hozzávalói

A lecsó egykor filléres étel volt, manapság már nem az, hiszen eléggé elszabadultak az élelmiszerárak. A hazai tv paprika kilónkénti ára a nagybani piacon jelenleg 450 és 550 forint között mozog, a lecsópaprika minimum ára 330 forint, maximum ára pedig 400 forint. Ehhez képest egy zalaegerszegi szupermarketben 599 forintért adták nem kilóját, hanem 750 grammját a minap. A másodosztályú hazai paradicsom ára 360 és 420 forint között mozog a nagybani piacon, az első osztályúé pedig 450 és 500 forint között. Az említett boltban 469 forintért adták kilóját, a vöröshagymáét pedig 529 forintért, miközben a a nagybani piacon osztálytól függően 220 és 290 forint között van az ára. Attól függően hol vásárolunk, komoly szórást mutathatnak az árak.

A paradicsom idén alig akart bepirosodni. Megviselte a kánikula a növényt.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Miért nem érik a paradicsom?

A paradicsomok éréséhez, színváltásához megfelelő hőmérséklet és napsütés szükséges. Az ideális nappali hőmérséklet 20–25 °C, éjszaka pedig 16–20 °C a szakemberek szerint. Persze a paradicsomok ennél magasabb hőmérsékleteket is túlélnek, amit megtapasztaltunk az idei nyáron is. Ha a hőmérséklet tartósan 30 °C fölé emelkedik, csökken a likopin és béta-karotin termelődése, amelyek a paradicsom piros színét adják. A hőmérséklet idén nyáron is ennél jóval magasabbra kúszott. A kánikula 40 °C közeli hőmérséklettel tett próbára embert és növényt, így nincs mit azon csodálkozni, hogy sok helyütt augusztus második felében kezdtek pirosodni a paradicsomok.

A lecsó sokféleképpen

A lecsó a legjobb, ha házi, ha saját kertünkben termesztjük hozzá a paradicsomot, a paprikát és a hagymát. Ahány ház, annyi szokás, hiszen készíthetjük szalonnával, kolbásszal vagy virslivel, gazdagíthatjuk tojással, rizzsel, tarhonyával vagy fogyaszthatjuk simán húsmentes fogásként. A lecsó emellett tökéletes alapja lehet más ételeknek is: pörköltnek, tésztaszósznak, ragunak. Kiváló reggelire, ebédre, vacsorára, baráti összejövetelekre. A lecsó kevés hozzávalóból elkészíthető, mégis tápláló és laktató étel. Dehogy olcsó? Igen, ha mi termeljük meg hozzávalóit, és ha mi főzzük.