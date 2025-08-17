52 perce
Kemencétől a szökőkútig: milliós ötletcunami a Nyugat-Balatonnál – tovább gyarapodnak a települések
A Nyugat-Balaton térségében minden település esélyt kapott álmai megvalósítására. A Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak LEADER Egyesület sikeres pályázati időszakot zárt, amely során 33 önkormányzat és 22 civil szervezet nyújtott be a helyi közösséget erősítő projekteket.
Helyi értékek, közösségek és együttműködések – sikeres pályázati időszakon van túl a Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak LEADER Egyesület.
– Ez egy igazi mérföldkő volt az egyesületünk életében – kezdi Vértesaljai László, a Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak LEADER Egyesület elnöke. 2025-ben, széleskörű társadalmasítás után, megjelent az a helyi felhívás, amely a civil és önkormányzati szférának kínált lehetőséget a helyi identitást erősítő közösségi kezdeményezések megvalósítására.
A cél világos volt: minden település, legyen az 50 fős kis falu vagy több ezer lakosú város, egyenlő esélyekkel pályázhasson.
– Nem volt egyszerű feladat, de sikerült olyan értékelési rendszert kialakítani, ami ezt lehetővé tette – mondja az elnök.
Az augusztus 11-én lezárult pályázati szakasz eredményei önmagukért beszélnek: 33 település önkormányzata és 22 civil szervezet nyújtott be értékes projekteket, átlagosan 1,5–2 millió forintos igénnyel.
LEADER Egyesület: kis lépések, nagy hatás
A benyújtott ötletek között volt közösségi kemence építése, szökőkút-felújítás, útbaigazító és utcanévtáblák kihelyezése, virágosítás, valamint műemlék kőkeresztek és szobrok renoválása. Civil szervezetek helyi értékeket bemutató kiadványokat készítenek, és olyan rendezvényeket szerveznek, amelyek egy-egy helyi hagyomány köré épülnek.
– Lehet, hogy nem óriási beruházásokról van szó, de ezek olyan régóta dédelgetett álmok, amik eddig sehogy sem fértek bele a települések költségvetésébe – hangsúlyozza Vértesaljai László.
Külön öröm, hogy a pályázati források több mint 90 százaléka helyi vállalkozókhoz és szolgáltatókhoz kerül, így a támogatások nemcsak a közösségeket, hanem a térség gazdaságát is erősítik.
További lehetőségek a láthatáron
A 2025-ös évet mikrovállalkozások fejlesztésére kiírt felhívással indította az egyesület, majd következett a most lezárult civil és önkormányzati program. Szeptemberben pedig újabb pályázat érkezik, ezúttal egy agroturisztikai hálózat kialakítására. A cél: olyan nyitottporta-rendszer létrehozása, amelyben a helyi termelők, vendéglátók és szolgáltatók összefogva egészítik ki a térség gyógy- és víziturizmusát.
Az elnök kiemeli: "Nem kell az egyesület tagjának lenni a pályázáshoz. Nyitottak vagyunk mindenki felé, aki értéket teremt vagy őriz a térségben – önkormányzatként, civil szervezetként vagy vállalkozóként".
A feltétel csupán annyi, hogy a szervezet a Nyugat-Balaton 35 településének valamelyikén működjön.
– Persze, ha valaki hosszú távon is velünk tart és belép, annak külön örülünk – de a lényeg, hogy együtt építsük a Nyugat-Balaton jövőjét – zárja gondolatait Vértesaljai László.