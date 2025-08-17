Kemencétől a szökőkútig: milliós ötletcunami a Nyugat-Balatonnál – tovább gyarapodnak a települések

Helyi értékek, közösségek és együttműködések – sikeres pályázati időszakon van túl a Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak LEADER Egyesület.

– Ez egy igazi mérföldkő volt az egyesületünk életében – kezdi Vértesaljai László, a Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak LEADER Egyesület elnöke. 2025-ben, széleskörű társadalmasítás után, megjelent az a helyi felhívás, amely a civil és önkormányzati szférának kínált lehetőséget a helyi identitást erősítő közösségi kezdeményezések megvalósítására.

A nyugat-balatoni leader egyesület hamarosan meghirdeti következő pályázatát. Fotó: Mészáros Annarózsa



A cél világos volt: minden település, legyen az 50 fős kis falu vagy több ezer lakosú város, egyenlő esélyekkel pályázhasson.

– Nem volt egyszerű feladat, de sikerült olyan értékelési rendszert kialakítani, ami ezt lehetővé tette – mondja az elnök.

Vértesaljai László, a Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak LEADER Egyesület elnöke

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az augusztus 11-én lezárult pályázati szakasz eredményei önmagukért beszélnek: 33 település önkormányzata és 22 civil szervezet nyújtott be értékes projekteket, átlagosan 1,5–2 millió forintos igénnyel.

LEADER Egyesület: kis lépések, nagy hatás

A benyújtott ötletek között volt közösségi kemence építése, szökőkút-felújítás, útbaigazító és utcanévtáblák kihelyezése, virágosítás, valamint műemlék kőkeresztek és szobrok renoválása. Civil szervezetek helyi értékeket bemutató kiadványokat készítenek, és olyan rendezvényeket szerveznek, amelyek egy-egy helyi hagyomány köré épülnek.

– Lehet, hogy nem óriási beruházásokról van szó, de ezek olyan régóta dédelgetett álmok, amik eddig sehogy sem fértek bele a települések költségvetésébe – hangsúlyozza Vértesaljai László.

Külön öröm, hogy a pályázati források több mint 90 százaléka helyi vállalkozókhoz és szolgáltatókhoz kerül, így a támogatások nemcsak a közösségeket, hanem a térség gazdaságát is erősítik.

További lehetőségek a láthatáron

A 2025-ös évet mikrovállalkozások fejlesztésére kiírt felhívással indította az egyesület, majd következett a most lezárult civil és önkormányzati program. Szeptemberben pedig újabb pályázat érkezik, ezúttal egy agroturisztikai hálózat kialakítására. A cél: olyan nyitottporta-rendszer létrehozása, amelyben a helyi termelők, vendéglátók és szolgáltatók összefogva egészítik ki a térség gyógy- és víziturizmusát.