A térség gazdasága is erősödik

3 órája

Kemencétől a szökőkútig: milliós ötletcunami a Nyugat-Balatonnál – tovább gyarapodnak a települések

A Nyugat-Balaton térségében minden település esélyt kapott álmai megvalósítására. A Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak LEADER Egyesület sikeres pályázati időszakot zárt, amely során 33 önkormányzat és 22 civil szervezet nyújtott be a helyi közösséget erősítő projekteket.

Mészáros Annarózsa

Helyi értékek, közösségek és együttműködések – sikeres pályázati időszakon van túl a Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak LEADER Egyesület.
– Ez egy igazi mérföldkő volt az egyesületünk életében – kezdi Vértesaljai László, a Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak LEADER Egyesület elnöke. 2025-ben, széleskörű társadalmasítás után, megjelent az a helyi felhívás, amely a civil és önkormányzati szférának kínált lehetőséget a helyi identitást erősítő közösségi kezdeményezések megvalósítására.

leader egyesület
A nyugat-balatoni leader egyesület hamarosan meghirdeti következő pályázatát. Fotó: Mészáros Annarózsa


A cél világos volt: minden település, legyen az 50 fős kis falu vagy több ezer lakosú város, egyenlő esélyekkel pályázhasson. 

– Nem volt egyszerű feladat, de sikerült olyan értékelési rendszert kialakítani, ami ezt lehetővé tette – mondja az elnök.

leader egyesület
Vértesaljai László, a Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak LEADER Egyesület elnöke
Fotó: Mészáros Annarózsa

Az augusztus 11-én lezárult pályázati szakasz eredményei önmagukért beszélnek: 33 település önkormányzata és 22 civil szervezet nyújtott be értékes projekteket, átlagosan 1,5–2 millió forintos igénnyel.

LEADER Egyesület: kis lépések, nagy hatás

A benyújtott ötletek között volt közösségi kemence építése, szökőkút-felújítás, útbaigazító és utcanévtáblák kihelyezése, virágosítás, valamint műemlék kőkeresztek és szobrok renoválása. Civil szervezetek helyi értékeket bemutató kiadványokat készítenek, és olyan rendezvényeket szerveznek, amelyek egy-egy helyi hagyomány köré épülnek.
– Lehet, hogy nem óriási beruházásokról van szó, de ezek olyan régóta dédelgetett álmok, amik eddig sehogy sem fértek bele a települések költségvetésébe – hangsúlyozza Vértesaljai László.
Külön öröm, hogy a pályázati források több mint 90 százaléka helyi vállalkozókhoz és szolgáltatókhoz kerül, így a támogatások nemcsak a közösségeket, hanem a térség gazdaságát is erősítik.

További lehetőségek a láthatáron

A 2025-ös évet mikrovállalkozások fejlesztésére kiírt felhívással indította az egyesület, majd következett a most lezárult civil és önkormányzati program. Szeptemberben pedig újabb pályázat érkezik, ezúttal egy agroturisztikai hálózat kialakítására. A cél: olyan nyitottporta-rendszer létrehozása, amelyben a helyi termelők, vendéglátók és szolgáltatók összefogva egészítik ki a térség gyógy- és víziturizmusát.

Az elnök kiemeli: "Nem kell az egyesület tagjának lenni a pályázáshoz. Nyitottak vagyunk mindenki felé, aki értéket teremt vagy őriz a térségben – önkormányzatként, civil szervezetként vagy vállalkozóként".
 A feltétel csupán annyi, hogy a szervezet a Nyugat-Balaton 35 településének valamelyikén működjön.
– Persze, ha valaki hosszú távon is velünk tart és belép, annak külön örülünk – de a lényeg, hogy együtt építsük a Nyugat-Balaton jövőjét – zárja gondolatait Vértesaljai László.

 

