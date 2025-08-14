A lángos ezer "arca": a zalaiak rajongásig szeretik, sokan otthon készítik, mások a Balaton-parton élvezik

Néhány, a Facebook-oldalunkon hozzászóló a lángossütő egységek felkeresése helyett másra esküszik. Mint írták: "Nem veszek, otthon sütöm." Másvalaki szerint "Fontos dolog a lángos, jobb ha itthon készül." Van, aki alternatív megoldást választott: "699 forint a Penny fagyasztott 8 db/csomag." Viszont olyan kommentelő is akadt, aki nagyon régen állhatott sorba lángosért: "Utoljára, mikor vettem, akkor csak egy százas volt..." Az egyik hölgy hozzászólásából pedig kiderült, rajongója az olajban sült finomságnak, de mégsem ehet. Az oka: "Nagyon (szeretem), de nem fér bele a diétámba."

A balatonboglári 690 forintos lángosra kapros juhtúró került. De még mindig a sajtos-tejfölös a sláger

Fotó: Benedek Bálint

Lángos: a Balaton-parton nem olcsó

Viszont sokan kipróbálták a Balaton-parti lángossütőket, s többen azt is leírták, mennyit fizettek a lángosokért. A véleményekből kiderült: a balatoni településeken 1000 forint alatt nincs lángos. Egyikük azt írta: "Fonyód sajtos-tejfölös 2400 forint, Balatonlellén is körülbelül ennyi volt." Egy másik kommentelő: "Szeretem (mármint a lángost). 3500 forintért töltött lángos volt Keszthelyen."

Országos körkép

Volt, aki másik városokból hozott példákat: "Sajtos-tejfölös és fokhagymás – 1400 forint, Szombathely Interspar." A fővárosi: "Szeretem, 600 forintért a budapesti Lehel piacon." Gyorsan jött rá a zalai reagálás: "Nálunk, Zalaegerszegen 800 forint a sima a piacon." Aztán az utazók példái. "Eger, talán 2 ezer felett a fürdőben, de finom volt, s SZÉP-kártyán! De itthon is megtehetem fél áron, de az nem olyan!" És egy igazán újszerű feltét a végére, a kommentelő szerint: "Soltvadkerti piac, töltött lángos, 1850 forint. Csülkös, sajtos, erős paprikás töltött lángos, valami isteni..."