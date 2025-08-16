Kvíz
Tudod, hogy melyik vármegyében találhatók a legkisebb magyar települések? Teszteld, itt a minifalu-kvíz!
Tudtad, hogy Zala vármegyében van az ország legkisebb települése? Legalább is a KSH legfrissebb adatai szerint mindössze 13-an lakják.
Fotó: Archív/Pezzetta Umberto
Nem sokkal többen hajtják álomra a fejüket a kvízünkben szereplő többi magyarországi településen sem. De hogy hol vannak ezek a falvak pontosan, az, ha velünk játszol, kiderül! Annyit elárulunk, több is Zalában található.
Segítségre van szükséged? Akkor kattints a cikkünk végén található ajánlóra és olvasd el korábbi cikkünkben.
1.
Melyik vármegyében található Iborfia?
2.
Melyik vármegyében található Debréte?
3.
Melyik vármegyében található Felsőszenterzsébet?
4.
Melyik vármegyében található Perecse?
5.
Melyik vármegyében található Pusztaapáti?
