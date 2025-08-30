1 órája
A Kvarner-öböl – a magyarok egykori tengerparti paradicsoma
A nyolc évszázados együttélésről és az azt követő időszakról nosztalgikus cikkek és komoly tanulmányok sora születik a mai napig. Ezekben kiemelt szerepet kap a Magyar Tengermellék, ami a Kvarner-öböl mentén fekvő területeket foglalja magába. A földrajzi név az olasz Quarnero megfelelője, amely a latin quernus (tölgyerdő) szóból ered, s a partvidék jellegzetes fafajára, (az örökzöld levelű) mediterrán hangulatot idéző lomblevelű örökzöld magyalra utal.
Gyakorlatilag észak-adriai partvidékről van szó, együtt a Cres, Krk, Rab és Pag alkotta szigetcsoporttal. Az Abbáziától Senjig húzódó terület része a Vinodol-csatorna. A 18 km hosszú öbölszerű képződmény a legszélesebb ponton is csak 8 kilométer, a vízmélyég átlag 65 méter. A legszűkebb helyen, Cirkvenicánál mindössze egy tengeri mérföld (1,8 kilométer) választja el a Krk szigetbeli Silo kiszögeléstől. A táv kis bárkával és csónakkal is veszély nélkül megtehető. Ahogy Sziklay János veszprémi születésű útirajz-szerző fogalmazott a 19-20. század fordulóján: „Czirkvenicza élénk összeköttetést tart fenn az átellenben levő Veglia (Krk) szigettel (nevezetesen a közeli Dobrignoval és Verbenicoval,), ahová a csöndes tengeren halászbárkában szoktak átmenni.” Ez a mai napig megmaradt, s ezért van az, hogy arányaiban itt található a legtöbb kisebb vízi alkalmatosság, beleértve a csónakokat is, az egész horvát Adrián.
A szűk öbölrészen - a mi Balatonunkhoz hasonlósan - külön részt jelöltek ki úszómaraton céljaira, amelyre megszakítás nélkül 1910 óta sort kerítenek. Az érdeklődők sokaságát megmozgató rendezvényt rendre augusztus 15-én, a katolikus egyház legnagyobb ünnepén, Nagyboldogasszony napján tartják. Az időzítés nem véletlen: Mária a város védőszentje, és nem mellékesen ilyentájt legkellemesebb a tenger vize.
Cirkvenicából kiindulva mindig is közkedvelt célpont volt a Lussin (Losinj) sziget vagy az egykori magánsziget-csoport, a Brioni, ahol az acéliparos Paul Kupelwieser exkluzív rejtekhelyet épített ki, s ahol a Szarajevóban lelőtt trónörökös, Ferenc Ferdinánd (1863–1914) családjával pihent többször.
A kapcsolattartás új-keletű, határon túlra átterjedő fejezeteként a kvarneroi város a honi melegvízű fürdőhely, Harkány testvérvárosa 1996 óta.
A 19. és 20. század fordulóján jelent meg a Szent Korona vármegyéit és városait bemutató nagyszabású könyvsorozat. A többkötetes, enciklopédikus igényű monográfia olvasmányosan taglalja az érintett helyek történelmét, földrajzát, képzőművészetét, néprajzát, és természeti értékeit. Kiadására a budapesti Apollo Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság vállalkozott. A Fiume és a magyar-horvát tengerpart című kötet az elsők között, 1897-ben jelent meg 509 oldalon, aranyozott, díszes vászonkötésben, rajzokkal és térképekkel. E részben mutatja be „Czirkveniczát” a már idézett veszprémi születésű hírlapíró és útirajz-szerző Sziklay János, aki szerkesztőként is jegyzi a sorozatot.
Egykor illírek és rómaiak lakták
Ahogy ő is kitér rá: Cirkvenica első ismert lakói az illírek és a rómaiak, akiknek erődített települése a közeli Kotor magaslaton állt. Lejjebb, a védett öblökben a Civis Romanus névvel illetett gazdagabb római polgárok villákat építettek, védőfalakkal körülvéve. Ezekhez igazodtak az olyannyira szűk és kanyargós (utcácskák) sikátorok, hogy néhány helyen két ember alig fér el egymás mellett. A tengerpartra a 8. században érkeztek a horvát törzsek, akik a Vinodol-völgyben megalapították zsupánságukat. Új hazájukba magukkal hozták anyagi és lelki kultúrájukat. A korábbi megélhetésüket biztosító földművelés, állattenyésztés és halászat mellett a helyben lakóktól elsajátították a szőlőművelés módját. A termékeny terület latin, Vallis vinearia elnevezéséből fordították le horvátra a völgy nevét Vinodolra (borvölgyre.)
A térség birtokosai (a 12. századtól) a Frangepánok voltak. A főúri család tagja, IV. Miklós a Dubračina folyó torkolatánál (1412-ben ) kolostort építtetett a remete rendi pálosoknak, akiktől a kultúra terjesztését várta. E Claustrum jelenti a tulajdonképpeni Cirkvenica középkori történetének a kezdetét. A városalapító horvát-dalmát bánt birtokszerzőként is jegyez a história.
A horvát-magyar főúri családhoz kapcsolódik a Vinodol törvénykönyv 1288-ből. Az akkori Európa egyik legelső ilyen tárgyú dokumentuma 14 lapból, 28 oldalból áll. A történet szerint Noviba (ma Novi Vinodolski) hívták össze a völgy tíz közigazgatási egységének a képviselőit, hogy uruk, Frangepán Lénárd herceg jelenlétében megalkossák a közösségi életüket szabályzó regulákat.
A normatívák (ószláv) glagolita nyelven íródtak. Az ógörög ábécére emlékeztető, gömbölyded írásjelekkel formázott dokumentum az egyik legrégibb horvát nyelvemlék. Eredetijét a zágrábi nemzeti egyetem könyvtárában őrzik. Az ószláv nyelvet 1248-ban IV. Ince pápa (sorrendben a 180. egyházfő) engedélyezte, hogy az egyházi szertartásokban használják, s azt egészen a 17-18. századig tették, amikor a latin liturgiára váltottak.
Kvarner-öböl majd több mint, 450 éveig, 1671-ig a Frangepánok kezén maradt, mindaddig, amíg a család Ferenc Kristóf nevű tagját és a velük rokonságban lévő Zrínyi Pétert a Wesselényi-féle összeesküvés résztvevőiként Bécsújhelyen kivégezték. Bűntetésként a főúri famíliát a vagyonától is megfosztották, ami gyakorlatilag a Frangepán éra végét jelentette.
Kvarner-öböl turizmusa
A turizmus kezdete a 19. század végére tehető a Kvarnero öbölben. A tengerparti üdülésben kitüntető szerepet vívtak ki maguknak a nagy kikötővároshoz, Fiuméhez közeli helyek. Így a mindig is ismertebb, puccosabbnak tartott Abbázia, amelyet az osztrákok részesítettek előnyben, míg Cirkvenica a finom homokos fövenyeivel, családias jellegével inkább a magyarok kedvelt üdülőhelye lett. A vendégforgalmon nagyot lendített, hogy Cirkvenica 1906-ban hivatalosan is klimatikus gyógyhely minősítést kapott.
A turizmusban fantáziát látott a grazi természettudós és szenvedélyes alpinista, Johannes Frischauf. (Frischauf János, élt:1837–19). Ő hívta föl József főherceg figyelmét a magyar-horvát tengerpartra, ahol „fürdés czéljára alkalmas, fövénytalajt, plaget (plázst), homokos tengerpartot találunk; mert máshol mindenütt mély és sziklás” - mármint a tenger. A grazi egyetemi tanár - nyilván kellő hátszéllel – területhez jutott Cirkvenicán, ahol 1891-ben építtette föl az ottani első szállodát, amely a francia királyi főhercegnő után a Clotilde nevet kapta.
Az első hotelek közül kiemelkedik az 1895-ben átadott, József főherceg tisztjeinek nagyméretű, 110 szobás szanatóriuma, amely a tengeri fürdő fölött emelkedő hegyoldalban, közel a település központjához kapott helyett, tágas parkkal körülvéve. Az egész régió legimpozánsabb építményének főhomlokzata a tengerre néz, gazdagon tagolva loggiákkal, balkonokkal és teraszokkal. Hajdan az európai arisztokrácia kedvelt üdülőhelye volt. Itt töltötte nyarait „a legmagyarabb Habsburg”, József nádor unokája, József főherceg, míg az osztrák-magyar uralkodó Opatiját, a Kvarner Hotelt részesítette előnyben.
A szecessziós és klasszicista stílusú cirkvenicai épület tervei a Fellner és Helmer bécsi építészirodában készültek. A neves páros színházépületek sorát tervezte Európa szerte Szegedtől Budapestig, Varasdtól Fiuméiig és Erdélytől a cseh Brnoig. A szálloda 1899-ben a Hotel Terápia nevet kapta, miután fizioterápiás intézetet alakítottak ki benne, s így működött majd száz éven át. A rendszerváltás utáni privatizáció során az egykori horvát válogatott labdarúgó, Igor Štimac vásárolta meg, aki 2004 és 2006 között teljesen felújíttatta. Ezt követően a hotel egy osztrák tulajdonos kezébe került, aki Kvarner Palace néven viszi tovább. Az átkeresztelés nem nyeri el sokak tetszését, de hát ez ügyben is a pénz beszél… A zajosan reagálókat azzal az ígérettel szerelték le, hogy új munkahelyek lesznek, megduplázandó a személyzet létszámát.
