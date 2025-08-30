A Kvarner-öböl – a magyarok egykori tengerparti paradicsoma

Gyakorlatilag észak-adriai partvidékről van szó, együtt a Cres, Krk, Rab és Pag alkotta szigetcsoporttal. Az Abbáziától Senjig húzódó terület része a Vinodol-csatorna. A 18 km hosszú öbölszerű képződmény a legszélesebb ponton is csak 8 kilométer, a vízmélyég átlag 65 méter. A legszűkebb helyen, Cirkvenicánál mindössze egy tengeri mérföld (1,8 kilométer) választja el a Krk szigetbeli Silo kiszögeléstől. A táv kis bárkával és csónakkal is veszély nélkül megtehető. Ahogy Sziklay János veszprémi születésű útirajz-szerző fogalmazott a 19-20. század fordulóján: „Czirkvenicza élénk összeköttetést tart fenn az átellenben levő Veglia (Krk) szigettel (nevezetesen a közeli Dobrignoval és Verbenicoval,), ahová a csöndes tengeren halászbárkában szoktak átmenni.” Ez a mai napig megmaradt, s ezért van az, hogy arányaiban itt található a legtöbb kisebb vízi alkalmatosság, beleértve a csónakokat is, az egész horvát Adrián.

A magyar-horvát-tengerpartot bemutató kötet 1897-ből

Forrás: VISIT CRIKVENICA

A szűk öbölrészen - a mi Balatonunkhoz hasonlósan - külön részt jelöltek ki úszómaraton céljaira, amelyre megszakítás nélkül 1910 óta sort kerítenek. Az érdeklődők sokaságát megmozgató rendezvényt rendre augusztus 15-én, a katolikus egyház legnagyobb ünnepén, Nagyboldogasszony napján tartják. Az időzítés nem véletlen: Mária a város védőszentje, és nem mellékesen ilyentájt legkellemesebb a tenger vize.

Cirkvenicából kiindulva mindig is közkedvelt célpont volt a Lussin (Losinj) sziget vagy az egykori magánsziget-csoport, a Brioni, ahol az acéliparos Paul Kupelwieser exkluzív rejtekhelyet épített ki, s ahol a Szarajevóban lelőtt trónörökös, Ferenc Ferdinánd (1863–1914) családjával pihent többször.

A Vinodol Törvénykönyv egy lapja Forrás: VISIT CRIKVENICA

A kapcsolattartás új-keletű, határon túlra átterjedő fejezeteként a kvarneroi város a honi melegvízű fürdőhely, Harkány testvérvárosa 1996 óta.

A 19. és 20. század fordulóján jelent meg a Szent Korona vármegyéit és városait bemutató nagyszabású könyvsorozat. A többkötetes, enciklopédikus igényű monográfia olvasmányosan taglalja az érintett helyek történelmét, földrajzát, képzőművészetét, néprajzát, és természeti értékeit. Kiadására a budapesti Apollo Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság vállalkozott. A Fiume és a magyar-horvát tengerpart című kötet az elsők között, 1897-ben jelent meg 509 oldalon, aranyozott, díszes vászonkötésben, rajzokkal és térképekkel. E részben mutatja be „Czirkveniczát” a már idézett veszprémi születésű hírlapíró és útirajz-szerző Sziklay János, aki szerkesztőként is jegyzi a sorozatot.