Extra séta, új játék, nagy adag szeretet – ma van a kutyák világnapja

A kutyák világnapja Colleen Paige amerikai állatvédő aktivista kezdeményezésére indult 2004-ben. A felhívás középpontjában az örökbefogadás jelentősége és a menhelyi kutyák helyzete áll: minden négylábú szerető otthont és méltó bánásmódot érdemel.

A kutyák világnapja négylábú társaink fontosságáról és hűségéről szól Fotó: Jóna István

Kutyák világnapja: üzenet

Zalaegerszegen a Bogáncs Állatmenhely munkatársai számára mindennapos küldetés a felelős állattartás üzenetének közvetítése.

– Ez a nap négylábú társaink fontosságáról és hűségéről szól. Ugyanakkor minden állatos megemlékezés alkalmat ad arra, hogy újra és újra felhívjuk a figyelmet a felelős állattartásra – mondta Abai Erika, az egyesület operatív titkára. – Sajnos, a sok munka ellenére egyre több az állatkínzásos eset. Azt üzenjük: aki nem szereti az állatot, ne tartson, de ne is bántsa, és ne hagyja szenvedni!

Aki nem szereti az állatot, ne tartson, de ne is bántsa, és ne hagyja szenvedni! Fotó: Bogáncs Állatmenhely

A menhely szinte mindig telt házzal működik, ezért a világnap jó alkalom lehet arra, hogy elgondolkozzunk: mennyi hűséges négylábú vár szerető gazdira.

– Ha valaki nem tud állatot tartani, akkor is találhat kapcsolatot a kutyákkal – például sétáltatásban segíthet, vagy állatsimogató programokat látogathat – tette hozzá Abai Erika.

A menhely szinte mindig telt házzal működik Fotó: Bogáncs Állatmenhely

A kutyatulajdonosok ezen a napon apró gesztusokkal is örömet szerezhetnek kedvencüknek: egy hosszabb séta, egy új játék vagy egy egészséges, házi készítésű jutalomfalat mind-mind különleges meglepetés lehet. Akiknek nincs kutyájuk, támogathatják az állatvédő szervezeteket, ellátogathatnak menhelyekre, vagy megoszthatják az örökbefogadható kutyák hirdetéseit.

Kiemelten fontos üzenet a világnap kapcsán az ivartalanítás és a mérgezések megelőzésének hangsúlyozása, hiszen ezek döntő szerepet játszanak a kóbor kutyák számának csökkentésében és a négylábúak védelmében.

Elviszel sétálni? Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Sétáltatási lehetőségek A Bogáncs Állatmenhelyen hétköznap 13.30 és 15.30 között, hétvégén és ünnepnapokon pedig délelőtt 9.30 és 11.30 között van lehetőség kutyasétáltatásra. Előzetes bejelentkezéssel iskolás és munkahelyi csoportokat is szívesen fogadnak.

A menhelyi kutyák múltját megváltoztatni nem tudják, de a jövőjüket szebbé tehetik Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Az állatvédők vallják: a menhelyi kutyák múltját megváltoztatni nem tudják, de a jövőjüket szebbé tehetik. A bogáncsos kutyákkal a közelgő Vadpörkölt- és Borfesztiválon is találkozhatnak az érdeklődők, a részletekről az egyesület Facebook-oldalán tájékozódhatnak.