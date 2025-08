Ne is agyalj tovább! Itt van 5 egészséges recept a nyári hétköznapokra

A könnyű nyári ételek alapanyagai főként zöldségek, persze nem kell a húsról sem lemondani. Bertáné Siroki Gabriella Lentiben élő dietetikus korábban is adott jó tanácsokat arra, hogy milyen nyári ételeket fogyasszunk.

Ha könnyű nyári ételek közt válogatunk, a tésztasalátákra érdemes figyelmet szentelni

A dietetikus azt ajánlja, hogy nyáron:

Többször együnk a nap folyamán kisebb adagokat.

Könnyen emészthető, kicsi kalóriatartalmú ételeket válogassunk, kerüljük a nehéz, zsíros, cukrozott, füstölt, bő zsírban sült, sós, tartósított ételeket.

Étkezésünk alapját a friss vagy párolt zöldségek , salátafélék, zöldségkrémek, zsenge főzelékek tegyék ki, ezek mellé tökéletesen passzolnak a zsírszegény sült, pácolt, grillezett húsok, sajtok, tengeri herkentyűk, halak.

Salátaöntetet mindig házilag készítsünk, joghurtos, kefíres alappal, ízesíthetjük sóval, zöldfűszerekkel – kapor, petrezselyemzöld, menta, bazsalikom, oregánó – , citrommal, lime-mal, fokhagymával és chilivel is.

Köretként n e ragadjunk le a sült burgonyánál, válasszunk bulgurt, kuszkuszt, hajdinát, kölest, jázmin rizst, barna rizst, teljes kiőrlésű tésztaféléket.

Fogyasszunk nagy víztartalmú gyümölcsöket is, legjobb választás ilyenkor a görögdinnye.

Könnyű nyári ételek - Jöjjön néhány tipp

Ha a hagyományos nyári ételek közt válogatunk, elsőként az örök kedvenc lecsó jut legtöbbünk eszébe, de a paprikás krumpli is ebbe a kategóriába tartozik. Az előbbi, hagyma-, paprika- és paradicsomalapú egytálétel variálható például kolbásszal, köretként tálalhatunk mellé rizst. A mindmegette.hu további remek ötleteket ad hagyományos nyári ételekre.

Sültcukkini-saláta, ami mindig bejön

Ha gyorsan kell valamit összedobni

Ha nincs túl sok időnk fűzni, jöhetnek a gyors nyári ételek. Jó megoldás ilyenkor bármilyen saláta, nagy kedvenc a cézár, vagy a sültcukkini saláta, főleg, hogy már a cukkini is érik a kertekben. De könnyen elkészíthető például a csirkés-sajtkrémes tortillatekercs is.

Az egyszerű mindig jó választás

Az egyszerű nyári ételek közt újradefiniálhatjuk a cukkinit, hisz talán nincs az a háztartás, ahol nem készül a nyári ételek közt rántott cukkini. Ehhez tényleg nincs szükség másra, csak cukkinire, amit bepanírozunk és olajban kisütünk. Egészségesebb megoldás, ha nem olajban, hanem forró levegős sütőben készítjük el. A cukkinit elkészíthetjük rakott zöldségként is, illetve lasagnét is süthetünk belőle. Ennél is egyszerűbb elkészíteni egy jó krémlevest, vagy főzeléket.