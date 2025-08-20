Aggódó bejelentések sora érkezik: hová tűntek a madarak augusztusban?

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez (MME) évről évre érkeznek telefonok és e-mailek a nyár második felében: miért látni hirtelen sokkal kevesebb madarat a kertekben, parkokban, erkélyek körül? Sokan attól tartanak, hogy valamilyen környezeti katasztrófa vagy betegség tizedelte meg állományukat. A jó hír: erről szó sincs! A magyarázat sokkal egyszerűbb és természetesebb – befejeződött a költési időszak.

Hová tűntek a madarak augusztusban? – A költési időszak vége a háttérben

Fotó: Pezzetta Umberto

Költési időszak: nyári madárforgatag – fiókák, rigók, gólyák

Tavasszal és kora nyáron a városi és falusi kertekben szinte folyamatos a madárélet. Éneklő hímek, fiókáikat etető szülők, szüntelenül mozgó rigók, fecskék és gólyák – mindenhol csivitelés és szárnysuhogás. Ennek oka, hogy a legtöbb települési madárfaj nemcsak egy, hanem két fészekaljat is felnevel a szezonban. Július végére, augusztusra azonban a második fiókák is kirepülnek, és ezzel a nyüzsgés egyik pillanatról a másikra szinte teljesen megszűnik.