Költési időszak

51 perce

Aggódó bejelentések sora érkezik: hová tűntek a madarak augusztusban?

„Eltűntek a madarak!” – megszaporodnak az aggódó bejelentések nyár végén. Nincs baj, csupán véget ért a költési időszak.

Mészáros Annarózsa

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez (MME) évről évre érkeznek telefonok és e-mailek a nyár második felében: miért látni hirtelen sokkal kevesebb madarat a kertekben, parkokban, erkélyek körül? Sokan attól tartanak, hogy valamilyen környezeti katasztrófa vagy betegség tizedelte meg állományukat. A jó hír: erről szó sincs! A magyarázat sokkal egyszerűbb és természetesebb – befejeződött a költési időszak.

Hová tűntek a madarak augusztusban? – A költési időszak vége a háttérben
Fotó: Pezzetta Umberto

Költési időszak: nyári madárforgatag – fiókák, rigók, gólyák

Tavasszal és kora nyáron a városi és falusi kertekben szinte folyamatos a madárélet. Éneklő hímek, fiókáikat etető szülők, szüntelenül mozgó rigók, fecskék és gólyák – mindenhol csivitelés és szárnysuhogás. Ennek oka, hogy a legtöbb települési madárfaj nemcsak egy, hanem két fészekaljat is felnevel a szezonban. Július végére, augusztusra azonban a második fiókák is kirepülnek, és ezzel a nyüzsgés egyik pillanatról a másikra szinte teljesen megszűnik.

Miért tűnnek el hirtelen?

A költési időszakban a madarak helyhez kötöttek: fészek, tojások, etetés – minden a közelben tartja őket. Amikor azonban a fiókák önállósodnak, megszűnik ez a kényszer. A családok lassan szétszélednek, a párok kapcsolata lazul, a madarak pedig egyre ritkábban térnek vissza a megszokott helyekre. Így fordulhat elő, hogy a kertben korábban folyamatosan etető rigó vagy a gólyafészekhez ragaszkodó pár hirtelen eltűnik.

Ősz: újra benépesül az égbolt

A „madárhiány” szerencsére csak átmeneti. Az őszi vonulás kezdetével valóban sok faj dél felé indul, ám ezzel párhuzamosan új vendégek érkeznek Magyarországra. Az északi tájakról és hegyvidékekről átvonuló, valamint a nálunk telelő fajok feltöltik a megfogyatkozott állományt. Így a következő hónapokban ismét nő a megfigyelhető madarak száma – különösen, ha a kertben itatót és téli etetőt is biztosítunk számukra.

 

