Kicsi a gyermek, te viszont túráznál? Nincs akadály, mutatjuk, merre menj!

Ha kisgyermekkel nyaralunk, kézenfekvőnek tűnik, hogy vízparton foglaljuk és fárasszuk le őket alaposan, de van más módja is a kikapcsolódásnak és "fárasztásnak". Ráadásul olyan, ahol a szülő is kicsit kimozdulhat. Ez pedig a túrázás. Zalában számos kisgyerekes túra lehetősége adott, mellyel akkor is élhetünk, ha nagyon aprók a gyermekek, mert akár babahordozóval is végigjárhatjuk az utat, ha pedig már nagyobbacskák, akkor maguk is bírják a távot és élvezik az utat. A Balaton‑felvidék például sok ilyen útvonalban bővelkedik.

Egészen aprócskákkal is túrázhatunk: kisgyerekes túra Zalában számos helyen adott, ilyen például a zalakarosi Csiga-túra tanösvény.

Kisgyerekes túra Zala szinte minden szegletében teljesíthető, de a Balaton-felvidék is számos lehetőséget kínál

A Tihanyi-félszigeten a Belső-tó és a Levendula tanösvény kifejezetten gyermekbarát. A Belső-tó körüli séta közel 2 km könnyű séta sík terepen, pihenőkkel, a 4 kilométeres Levendula tanösvény ugyancsak könnyű útvonal, ráadásul levendula-illatfelhőben tehetjük meg. Létezik egy gejzírkúpokat is bemutató túra, a közel 5 kilométeres távot is bírják a gyerekek, bár ez már közepes nehézségűnek mondható.

A Badacsony környékén gyerekbarát túraút a Kisfaludy-kilátó túra, ez rövid, de az emelkedő kicsit megdolgoztatja az aprónépet. A 2,5 km hosszú út végén a kilátás azonban mindenért kárpótol. Egy romantikus legenda nyomába eredhetünk a 3 km-es nagyon könnyű, nyugodt sétát ígérő Rózsakő-útvonalon, és itt a Tanösvény körút is, ami földtani érdekességei miatt izgalmas a kisebbeknek is, közepes nehézségű, 5 km-es távon.

A Káli-medencében a Theodora tanösvény 3 km, könnyű sétát ígér tanösvényes állomásokkal. A Hegyestű túra közepes nehézségű, 5 km útvonal vulkáni kúppal, panorámával, ide érdemes kicsikkel kis pihenőket beiktatni. Már 7 km, közepes erősségű a Kőtenger túra, mely különleges köves táj, izgalmas terep a gyerekeknek.

A rezi várhoz is könnyen feljuthatunk kisgyermekekkel is, a nagyobbacskák pedig kifejezetten élvezhetik a romok közötti sétát. Fotó: A.A.

Várromok, tanösvények, bazaltorgonák, kilátók: hihetetlen élményeket adhatnak