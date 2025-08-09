augusztus 9., szombat

A legapróbbakkal is kalandozhatunk

1 órája

Kicsi a gyermek, te viszont túráznál? Nincs akadály, mutatjuk, merre menj!

Címkék#kisgyerekes túra#gyermek#túraút

Nemcsak a vízpartok kínálnak kikapcsolódást a gyermekeseknek nyáron. Számtalan kisgyerekes túra lehetősége is adott Zalában

Antal Anita
Kicsi a gyermek, te viszont túráznál? Nincs akadály, mutatjuk, merre menj!

Egészen aprócskákkal is túrázhatunk: kisgyerekes túra Zalában számtalan helyen adott, ilyen például a zalakarosi Csiga-túra tanösvény.

Fotó: Antal Anita

Ha kisgyermekkel nyaralunk, kézenfekvőnek tűnik, hogy vízparton foglaljuk és fárasszuk le őket alaposan, de van más módja is a kikapcsolódásnak és "fárasztásnak". Ráadásul olyan, ahol a szülő is kicsit kimozdulhat. Ez pedig a túrázás. Zalában számos kisgyerekes túra lehetősége adott, mellyel akkor is élhetünk, ha nagyon aprók a gyermekek, mert akár babahordozóval is végigjárhatjuk az utat, ha pedig már nagyobbacskák, akkor maguk is bírják a távot és élvezik az utat. A Balaton‑felvidék például sok ilyen útvonalban bővelkedik.

kisgyerekes túra Zalában
Egészen aprócskákkal is túrázhatunk: kisgyerekes túra Zalában számos helyen adott, ilyen például a zalakarosi Csiga-túra tanösvény.

Kisgyerekes túra Zala szinte minden szegletében teljesíthető, de a Balaton-felvidék is számos lehetőséget kínál

A Tihanyi-félszigeten a Belső-tó és a Levendula tanösvény kifejezetten gyermekbarát. A Belső-tó körüli séta közel 2 km könnyű séta sík terepen, pihenőkkel, a 4 kilométeres Levendula tanösvény ugyancsak könnyű útvonal, ráadásul levendula-illatfelhőben tehetjük meg. Létezik egy gejzírkúpokat is bemutató túra, a közel 5 kilométeres távot is bírják a gyerekek, bár ez már közepes nehézségűnek mondható. 
A Badacsony környékén gyerekbarát túraút a Kisfaludy-kilátó túra, ez rövid, de az emelkedő kicsit megdolgoztatja az aprónépet. A 2,5 km hosszú út végén a kilátás azonban mindenért kárpótol.  Egy romantikus legenda nyomába eredhetünk a 3 km-es nagyon könnyű, nyugodt sétát ígérő Rózsakő-útvonalon, és itt a Tanösvény körút is, ami földtani érdekességei miatt izgalmas a kisebbeknek is, közepes nehézségű, 5 km-es távon. 
A Káli-medencében a Theodora tanösvény 3 km, könnyű sétát ígér tanösvényes állomásokkal. A Hegyestű túra közepes nehézségű, 5 km útvonal vulkáni kúppal, panorámával, ide érdemes kicsikkel kis pihenőket beiktatni. Már 7 km, közepes erősségű a Kőtenger túra, mely különleges köves táj, izgalmas terep a gyerekeknek. 

kisgyerekes túra Zalában
A rezi várhoz is könnyen feljuthatunk kisgyermekekkel is, a nagyobbacskák pedig kifejezetten élvezhetik a romok közötti sétát. Fotó: A.A.

Várromok, tanösvények, bazaltorgonák, kilátók: hihetetlen élményeket adhatnak

  • Pele apó ösvénye Balatonederics és Balatongyörök között kifejezetten gyerekeknek tervezett tanösvény, 8,5 km hosszban, 38 tanulós állomást érintő útvonallal, amely mesésen vezeti be őket az erdő titkaiba. 
  • A Halom-hegyi Vulkán tanösvény Dörgicse és Mencshely között egy igazán izgalmas, rövid, játékos tanösvény 16 állomással. Itt vulkánmakett, interaktív élmény, a végén kilátó és Balaton-formájú játéktér várja a kicsiket. 
  • Nagyon jó célpont a szigligeti vár és a rezi vár is, csodálatos panorámával, a rezi vár mellett pedig tanösvény is található, sőt szalonnasütő hely is rendelkezésre áll. A vadregényes túrák kedvelői Tátika várához is felmehetnek, a mindössze 2 kilométeres út eléggé kaptatós, de a gyerekek egészen biztosan jól bírják, és pihenőhelyek is rendelkezésre állnak út közben.
  • Ez utóbbi vidéken  érdemes meglátogatni a Bazalt utcát és a Buruczky Ferenc tanösvényt Nagygörbőnél. A 6 kilométeres út misztikus bazaltoszlopokkal övezett, amit a gyermekek is imádni fognak. Rövid, nem túl meredek útvonal, közben különleges természeti formációk, a vulkanikus múlt izgalmas tanulmányozása vár ránk. Gyerekek számára is könnyen bejárható ideális rövid családi séta, ha pedig nem a tanösvény oldaláról közelítjük meg a Bazalt utcát, akkor a nagyobbaknak is kihívás.
kisgyerekes túra Zalában
A Bazalt utca Nagygörbőnél hihetetlen élmény minden korosztálynak. Fotó: A.A.

Egészen aprócskáknak is terveznek tanösvényeket

Zalai gyerekes túra nem múlhat el Kis-Balaton-látogatás nélkül. Itt a Kányavári-sziget kínál élményt, az egészen apró gyerekek számára is jól teljesíthető az út. A sziget fahídon közelíthető meg, játszótér, madárles található rajta, és ott a Búbos vöcsök tanösvény 2 km, könnyű, 15 állomásos túraútjával. 
Zalakaroson a Csiga-túra tanösvényt teljes egészében kicsiknek találták ki, ez egy mindössze 1,7 km hosszú, rendkívül jól jelzett tanösvény gyerekbarát tematikával, pihenőkkel és kilátóval. 
Az Alsó-Válicka mentén is vár egy 6 km-es, erdei vasúttal kombinált túra, gyönyörű bükkerdőkkel és patakvölgyekkel. A közeli Töröszneki kisvasút is izgalmas élmény lehet a gyerekeknek. 
Gyerekeknek való a Kistolmácsi-tó környéke: rövid túrázás után piknikezés, játszótér és arborétum várja a gyermekeket.
Számtalan lehetőség van tehát arra, hogy szülő és gyermek a természetben is kikapcsolódhasson, és már az egészen kicsik is hozzászokhassanak a túrázás, felfedezés, természetjárás öröméhez.

 

