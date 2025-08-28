augusztus 28., csütörtök

Mit rejt a takaró?

35 perce

Egy kiscica a metróban? A hétköznapok egyik legszebb története

Címkék#Magyar Állatvédelem#metró#New York#kiscica

Néhány éve, a New York-i metró reggeli szokásos forgatagában egy olyan jelenetre lett figyelmes az egyik utas, amely ritka és rendkívül emberi. Valaki cumisüvegből etetett egy apró, törölközőbe bugyolált állatot: a kiscica és a gondos fiatalember minden utas szívét elnyerte.

Keszán-Dopita Tünde

A Magyar Állatvédelem osztotta meg oldalán azt a különleges jelenetet, amelyben egy kiscica lett a főszereplő a New York-i metrón. Gillian Rogers épp hazafelé tartott, amikor egy férfi, aki ugyanabban a vonatkocsiban ült, megragadta a tekintetét.

kiscica
Csak néhány órával korábban találta meg a szegény kiscicát.
Fotó: Bruno  Queirós / 500px / Forrás:  Getty Images

Egy apró kiscica bújt el a takaró alatt

A fiatal nő látta, hogy a férfi egy narancssárga takarót cipel a vonaton. A férfi azonnal felkeltette a kíváncsiságát, ezért tovább nézte, hogy jobban megértse, mi rejtőzhet az anyag alatt.

A férfi egy narancssárga takarót cipelt a metrón, ami alatt egy kiscica rejtőzött.
Forrás: Gillian Rogers 

Amikor Gilian mozgást látott a takaró alatt, kíváncsisága ugrásszerűen megnőtt; tovább figyelte a fiatal férfit, és amikor végre meglátta a cica fejét kibújni a meleg narancssárga takaró alól, elolvadt a szíve. A fiatalember ezután elővett egy cumisüveget, és elkezdte etetni a kiscicát, aki kétségtelenül csak néhány napos volt.

A férfi néhány órával korábban találta meg a szegény kiscicát, két épület között magára hagyva , segítségre szorulva. 

Cumisüvegből etette..., s a cica felnézett rá, miközben evett” – mondta Rogers. „Látni lehetett rajta a törődést. Úgy éreztem, majd szétrobban a szívem, ha valakit ennyire törődőnek látok. Teljesen jelen volt a pillanatban.” Kétségkívül jól látszik, hogy a férfi cseppet sem törődik a környezetével, csak a kis rémült – és rendkívül éhes – cicára koncentrál szeretettel.

@thatgoodnewsgirl A kitten boarded the NYC subway, but instead of commuting to work, she ended up in a forever home. 🐈 Now Emmie’s off the clock, living the good life with her new family. 🐾 See all Emmie updates from her new home at @Saida.bet 🤗 Original subway video was filmed by @pocahontae who went back later to check for any left-behind kittens despite her own allergies. She has written a children’s book about the event! Details on her page. 📸 pocahontae8 via Storyful / saida.bet #goodnews #cats #animals #subwaycat #cat #catrescue #catadoption #nyc #newyork ♬ original sound - That Good News Girl

Úgy tűnik, a New York-i metrón azért előfordul még egy-egy hasonló jelenet, amit a szorgos közösségi média használók szívesen meg is osztanak. Ma, amikor megannyi rossz érzéssel eltöltő eseményt látunk, hallunk, néha jól esik egy ilyen apró élet-pillanatot is észrevenni.


 

 

