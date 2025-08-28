Egy kiscica a metróban? A hétköznapok egyik legszebb története

A Magyar Állatvédelem osztotta meg oldalán azt a különleges jelenetet, amelyben egy kiscica lett a főszereplő a New York-i metrón. Gillian Rogers épp hazafelé tartott, amikor egy férfi, aki ugyanabban a vonatkocsiban ült, megragadta a tekintetét.

Csak néhány órával korábban találta meg a szegény kiscicát.

Fotó: Bruno Queirós / 500px / Forrás: Getty Images

Egy apró kiscica bújt el a takaró alatt

A fiatal nő látta, hogy a férfi egy narancssárga takarót cipel a vonaton. A férfi azonnal felkeltette a kíváncsiságát, ezért tovább nézte, hogy jobban megértse, mi rejtőzhet az anyag alatt.

A férfi egy narancssárga takarót cipelt a metrón, ami alatt egy kiscica rejtőzött.

Forrás: Gillian Rogers

Amikor Gilian mozgást látott a takaró alatt, kíváncsisága ugrásszerűen megnőtt; tovább figyelte a fiatal férfit, és amikor végre meglátta a cica fejét kibújni a meleg narancssárga takaró alól, elolvadt a szíve. A fiatalember ezután elővett egy cumisüveget, és elkezdte etetni a kiscicát, aki kétségtelenül csak néhány napos volt.

A férfi néhány órával korábban találta meg a szegény kiscicát, két épület között magára hagyva , segítségre szorulva.

„Cumisüvegből etette..., s a cica felnézett rá, miközben evett” – mondta Rogers. „Látni lehetett rajta a törődést. Úgy éreztem, majd szétrobban a szívem, ha valakit ennyire törődőnek látok. Teljesen jelen volt a pillanatban.” Kétségkívül jól látszik, hogy a férfi cseppet sem törődik a környezetével, csak a kis rémült – és rendkívül éhes – cicára koncentrál szeretettel.

Úgy tűnik, a New York-i metrón azért előfordul még egy-egy hasonló jelenet, amit a szorgos közösségi média használók szívesen meg is osztanak. Ma, amikor megannyi rossz érzéssel eltöltő eseményt látunk, hallunk, néha jól esik egy ilyen apró élet-pillanatot is észrevenni.



