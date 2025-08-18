Lezárják a Keszthelyi-hegység ikonikus kilátóját – megújulás, a biztonság érdekében

Lezárják a Keszthelyi-hegység ikonikus helyszínét, a Festetics-kilátót felújítási munkák miatt.

A Keszthelyi-hegység ikonikus kilátója felújítás miatt egy hónapig nem lesz látogatható.

Forrás: Pálvölgyi Krisztina

A kilátó a Keszthelyi-hegység ikonikus része

Minderről a fenntartó Bakonyerdő Zrt. tájékoztatott közösség oldalán. A Festetics-kilátó legutóbb 2020-ban esett át szerkezeti megerősítésen, ám az évek során az időjárásnak folyamatosan kitett faanyag természetes romlása nem állt meg, ezért a biztonságos használat érdekében az építményen újabb beavatkozás vált szükségessé, írják.

A mostani felújítás célja, hogy a kilátó ismét hosszú éveken át biztonságosan szolgálhassa a Keszthelyi-hegység erdeibe érkező túrázókat. Ugyanakkor a szakemberek azzal is tisztában vannak, hogy a megerősített szerkezet élettartama véges, ezért a következő években folyamatosan ellenőrzik az állapotát, és ezzel párhuzamosan egy új kilátó tervezési folyamatai is megkezdődnek.

A jelenlegi munkálatok a tervek szerint négy héten át tartanak, a kilátó szeptember közepétől lesz ismét látogatható.

