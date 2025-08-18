augusztus 18., hétfő

46 perce

Lezárják a Keszthelyi-hegység ikonikus kilátóját – megújulás, a biztonság érdekében

Címkék#Festetics-kilátó#élettartama#Bakonyerdő Zrt

Egy hónapig nem lesz látogatható a Keszthelyi-hegység ikonikus helyszíne. A kilátó felújítás előtt áll.

Antal Anita

Lezárják a Keszthelyi-hegység  ikonikus helyszínét, a Festetics-kilátót felújítási munkák miatt.

megújul az ikonikus kilátó a Keszthelyi-hegységben
A Keszthelyi-hegység ikonikus kilátója felújítás miatt egy hónapig nem lesz látogatható.
Forrás: Pálvölgyi Krisztina

A kilátó a Keszthelyi-hegység ikonikus része 

Minderről a fenntartó Bakonyerdő Zrt. tájékoztatott közösség oldalán. A Festetics-kilátó legutóbb 2020-ban esett át szerkezeti megerősítésen, ám az évek során az időjárásnak folyamatosan kitett faanyag természetes romlása nem állt meg, ezért a biztonságos használat érdekében az építményen újabb beavatkozás vált szükségessé, írják.

A mostani felújítás célja, hogy a kilátó ismét hosszú éveken át biztonságosan szolgálhassa a Keszthelyi-hegység erdeibe érkező túrázókat. Ugyanakkor a szakemberek azzal is tisztában vannak, hogy a megerősített szerkezet élettartama véges, ezért a következő években folyamatosan ellenőrzik az állapotát, és ezzel párhuzamosan egy új kilátó tervezési folyamatai is megkezdődnek.

A jelenlegi munkálatok a tervek szerint négy héten át tartanak, a kilátó szeptember közepétől lesz ismét látogatható.
 

 

