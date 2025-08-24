Nem húzzák ki a dugót a Balatonból a nyár végén - várnak a zalai strandok!

Ahogy közeledik a nyár vége, és az időjárás kissé borongósabbra fordult, könnyen elbizonytalanodhatunk: vajon meddig marad a jó idő, és mikor kell a fürdőruhát a szögre akasztani? Szerencsére a Keszthelyi-öböl strandjai mindig kínálnak okot arra, hogy ne hagyjuk abba a pancsolást: bízzunk benne, hogy hosszú és meleg ősz köszönt ránk, és a becsengetéssel sem kell búcsút mondani a vízparti élményeknek!

A Keszthelyi-öböl strandjai nem húzzák ki a dugót augusztus utolsó hétvégéjén sem

Fotó: Mészáros Annarózsa

A régió strandjai mind a Kék Hullám Zászló minősítési rendszer keretében kiemelkedő elismeréseket kaptak, így garantált a tiszta víz, a jó infrastruktúra és a családbarát környezet. S a hiedelmekkel ellentétben augusztus 20-a után nem ér véget a nyár, nem ér véget a Balaton, nem húzzák ki a dugót a mederalján. De lássuk mit tudnak a zalai Balaton-parti strandok!?

Bízzunk a hosszú és meleg őszben

Fotó: Mészáros Annarózsa

Balatongyörök

A Balatongyöröki Strand (6 087 vélemény alapján 4,6-os értékelésű a Google szerint) családbarát környezetet kínál, sekély vízzel, ami különösen ideális a kisgyermekes családok számára. A 2025-ös Kék Hullám Zászló minősítés is bizonyítja, hogy a strand minden igényt kielégít. Évről évre növekvő látogatottságával a nyár végi napokban is kellemes kikapcsolódást biztosít. Sokak szerint erről a strandról és mólóról legszebb a balatoni panoráma, hiszen előttünk sorakoznak a Balaton fenséges hegyei.

Vonyarcvashegy

A Lidó Strand (2 480 vélemény alapján 4,7-es értékelés) a Kék Hullám Zászló elismerés mellett a „Balaton Legjobb Strandja” címet is elnyerte. A vízi sportlehetőségek, rendezvények és jól felszerelt pihenőterek vonzzák a látogatókat, így a borongósabb napokon is garantált a jó hangulat. Itt található a térség legmodernebb vízisípályája, ahol oktatást is biztosítanak az extrémsportok szerelmeseinek.

A délutánok és a hétvégék az iskola kezdéskor is rendelkezésre állnak egy jó csobbanásra

Fotó: Mészáros Annarózsa

Gyenesdiás

A Diási Játékstrand (1 160 vélemény alapján 4,7-es értékelés) és a Lidó Strand (1 557 vélemény szerint 4,6-os Google értékeléssel rendelkezik) számos családbarát szolgáltatást kínál, játszóterekkel, vízi sportokkal és rendezvényekkel. A látogatottságuk folyamatosan magas, és a nyár végén is érdemes ellátogatni, hogy kihasználjuk az utolsó meleg napokat. A játékstrand igazán pörgő, nyüzsgő, minden korosztály számára szórakozást biztosít, míg a Lidó jóval csendesebb strand. Az utóbbinál épül a település következő turisztikai attrakciója, az Aquatica, amely várhatóan jövőre megnyitja kapuit a nagyközönség előtt is.