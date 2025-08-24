2 órája
Nem húzzák ki a dugót a Balatonból a nyár végén - várnak a zalai strandok!
Bár a nyár lassan a végéhez közeledik, és az időjárás is borongósabbra fordult, a fürdőruhát még nem érdemes a szögre akasztani. A Keszthelyi-öböl strandjai minőségi szolgáltatásaikkal, tisztaságukkal és családbarát kínálatukkal most is vonzzák a látogatókat, és jó eséllyel az ősz első heteiben is ideális helyszínt nyújtanak egy kis balatoni kikapcsolódásra.
Balaton: nyitva
Fotó: Mészáros Annarózsa
Ahogy közeledik a nyár vége, és az időjárás kissé borongósabbra fordult, könnyen elbizonytalanodhatunk: vajon meddig marad a jó idő, és mikor kell a fürdőruhát a szögre akasztani? Szerencsére a Keszthelyi-öböl strandjai mindig kínálnak okot arra, hogy ne hagyjuk abba a pancsolást: bízzunk benne, hogy hosszú és meleg ősz köszönt ránk, és a becsengetéssel sem kell búcsút mondani a vízparti élményeknek!
A Keszthelyi-öböl strandjai nem húzzák ki a dugót
A régió strandjai mind a Kék Hullám Zászló minősítési rendszer keretében kiemelkedő elismeréseket kaptak, így garantált a tiszta víz, a jó infrastruktúra és a családbarát környezet. S a hiedelmekkel ellentétben augusztus 20-a után nem ér véget a nyár, nem ér véget a Balaton, nem húzzák ki a dugót a mederalján. De lássuk mit tudnak a zalai Balaton-parti strandok!?
Balatongyörök
A Balatongyöröki Strand (6 087 vélemény alapján 4,6-os értékelésű a Google szerint) családbarát környezetet kínál, sekély vízzel, ami különösen ideális a kisgyermekes családok számára. A 2025-ös Kék Hullám Zászló minősítés is bizonyítja, hogy a strand minden igényt kielégít. Évről évre növekvő látogatottságával a nyár végi napokban is kellemes kikapcsolódást biztosít. Sokak szerint erről a strandról és mólóról legszebb a balatoni panoráma, hiszen előttünk sorakoznak a Balaton fenséges hegyei.
Vonyarcvashegy
A Lidó Strand (2 480 vélemény alapján 4,7-es értékelés) a Kék Hullám Zászló elismerés mellett a „Balaton Legjobb Strandja” címet is elnyerte. A vízi sportlehetőségek, rendezvények és jól felszerelt pihenőterek vonzzák a látogatókat, így a borongósabb napokon is garantált a jó hangulat. Itt található a térség legmodernebb vízisípályája, ahol oktatást is biztosítanak az extrémsportok szerelmeseinek.
Gyenesdiás
A Diási Játékstrand (1 160 vélemény alapján 4,7-es értékelés) és a Lidó Strand (1 557 vélemény szerint 4,6-os Google értékeléssel rendelkezik) számos családbarát szolgáltatást kínál, játszóterekkel, vízi sportokkal és rendezvényekkel. A látogatottságuk folyamatosan magas, és a nyár végén is érdemes ellátogatni, hogy kihasználjuk az utolsó meleg napokat. A játékstrand igazán pörgő, nyüzsgő, minden korosztály számára szórakozást biztosít, míg a Lidó jóval csendesebb strand. Az utóbbinál épül a település következő turisztikai attrakciója, az Aquatica, amely várhatóan jövőre megnyitja kapuit a nagyközönség előtt is.
Keszthely
Keszthely valódi strandparadicsom: a Városi Strand (A Google értékelések, 8 308 vélemény alapján 4,5 pontos), a Libás Strand (3 360 vélemény alapján 4,5-ös értékelésű), és a Helikon Strand (1 561 vélemény alapján 4,2-es) mind kiváló szolgáltatásokkal várják a látogatókat. Gyermeköblök, sportpályák, éttermek és büfék gondoskodnak a kényelmünkről. A település csücskében található a Keszthelyi Kutyás Strand és Piknikkert (627 vélemény alapján 4,4-es értékelést kapott) a Balaton három kutyás strandja közül az egyik, így a négylábú családtagokat sem kell otthon hagyni. A strandok népszerűsége folyamatosan magas, különösen a nyári hónapokban, de még a szezon végén is érdemes ellátogatni.
