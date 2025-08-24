augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Irány a part!

2 órája

Nem húzzák ki a dugót a Balatonból a nyár végén - várnak a zalai strandok!

Címkék#strand#Balaton#Keszthelyi-öböl

Bár a nyár lassan a végéhez közeledik, és az időjárás is borongósabbra fordult, a fürdőruhát még nem érdemes a szögre akasztani. A Keszthelyi-öböl strandjai minőségi szolgáltatásaikkal, tisztaságukkal és családbarát kínálatukkal most is vonzzák a látogatókat, és jó eséllyel az ősz első heteiben is ideális helyszínt nyújtanak egy kis balatoni kikapcsolódásra.

Mészáros Annarózsa
Nem húzzák ki a dugót a Balatonból a nyár végén - várnak a zalai strandok!

Balaton: nyitva

Fotó: Mészáros Annarózsa

Ahogy közeledik a nyár vége, és az időjárás kissé borongósabbra fordult, könnyen elbizonytalanodhatunk: vajon meddig marad a jó idő, és mikor kell a fürdőruhát a szögre akasztani? Szerencsére a Keszthelyi-öböl strandjai mindig kínálnak okot arra, hogy ne hagyjuk abba a pancsolást: bízzunk benne, hogy hosszú és meleg ősz köszönt ránk, és a becsengetéssel sem kell búcsút mondani a vízparti élményeknek!

A Keszthelyi-öböl strandjai nem húzzák ki a dugót
A Keszthelyi-öböl strandjai nem húzzák ki a dugót augusztus utolsó hétvégéjén sem
Fotó: Mészáros Annarózsa

A Keszthelyi-öböl strandjai nem húzzák ki a dugót

A régió strandjai mind a Kék Hullám Zászló minősítési rendszer keretében kiemelkedő elismeréseket kaptak, így garantált a tiszta víz, a jó infrastruktúra és a családbarát környezet. S a hiedelmekkel ellentétben augusztus 20-a után nem ér véget a nyár, nem ér véget a Balaton, nem húzzák ki a dugót a mederalján. De lássuk mit tudnak a zalai Balaton-parti strandok!?

A Keszthelyi-öböl strandjai nem húzzák ki a dugót
Bízzunk a hosszú és meleg őszben
Fotó: Mészáros Annarózsa

Balatongyörök

A Balatongyöröki Strand (6 087 vélemény alapján 4,6-os értékelésű a Google szerint) családbarát környezetet kínál, sekély vízzel, ami különösen ideális a kisgyermekes családok számára. A 2025-ös Kék Hullám Zászló minősítés is bizonyítja, hogy a strand minden igényt kielégít. Évről évre növekvő látogatottságával a nyár végi napokban is kellemes kikapcsolódást biztosít. Sokak szerint erről a strandról és mólóról legszebb a balatoni panoráma, hiszen előttünk sorakoznak a Balaton fenséges hegyei.

Vonyarcvashegy

A Lidó Strand (2 480 vélemény alapján 4,7-es értékelés) a Kék Hullám Zászló elismerés mellett a „Balaton Legjobb Strandja” címet is elnyerte. A vízi sportlehetőségek, rendezvények és jól felszerelt pihenőterek vonzzák a látogatókat, így a borongósabb napokon is garantált a jó hangulat. Itt található a térség legmodernebb vízisípályája, ahol oktatást is biztosítanak az extrémsportok szerelmeseinek.

A Keszthelyi-öböl strandjai nem húzzák ki a dugót
A délutánok és a hétvégék az iskola kezdéskor is rendelkezésre állnak egy jó csobbanásra
Fotó: Mészáros Annarózsa

Gyenesdiás

A Diási Játékstrand (1 160 vélemény alapján 4,7-es értékelés) és a Lidó Strand (1 557 vélemény szerint 4,6-os Google értékeléssel rendelkezik) számos családbarát szolgáltatást kínál, játszóterekkel, vízi sportokkal és rendezvényekkel. A látogatottságuk folyamatosan magas, és a nyár végén is érdemes ellátogatni, hogy kihasználjuk az utolsó meleg napokat. A játékstrand igazán pörgő, nyüzsgő, minden korosztály számára szórakozást biztosít, míg a Lidó jóval csendesebb strand. Az utóbbinál épül a település következő turisztikai attrakciója, az Aquatica, amely várhatóan jövőre megnyitja kapuit a  nagyközönség előtt is. 

Keszthely

Keszthely valódi strandparadicsom: a Városi Strand (A Google értékelések, 8 308 vélemény alapján 4,5 pontos), a Libás Strand (3 360 vélemény alapján 4,5-ös értékelésű), és a Helikon Strand (1 561 vélemény alapján 4,2-es) mind kiváló szolgáltatásokkal várják a látogatókat. Gyermeköblök, sportpályák, éttermek és büfék gondoskodnak a kényelmünkről. A település csücskében található a Keszthelyi Kutyás Strand és Piknikkert (627 vélemény alapján 4,4-es értékelést kapott) a Balaton három kutyás strandja közül az egyik, így a négylábú családtagokat sem kell otthon hagyni. A strandok népszerűsége folyamatosan magas, különösen a nyári hónapokban, de még a szezon végén is érdemes ellátogatni.

A Keszthelyi-öböl strandjai nem húzzák ki a dugót
Heverni a fűben nyár végén is lehet
Fotó: Mészáros Annarózsa

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu