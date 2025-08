Egy férfi, egy pince, egy város bora – így hódította meg Keszthelyt a Medvebor

Idén Keszthely város bora címet egy olyan borász nyerte el, aki nem csupán szőlőt művel és bort készít – hanem szinte mindent egyedül csinál a metszéstől az értékesítésig. Nagy Gábor, a Medvebor Pincészet szőlész-borásza 2024-ben a „Hegyke” nevű borával vitte el a pálmát. De ki is ő valójában, és mi a titka?

Nagy Gábor, a Medvebor szőlész-borásza nyerte el a Keszthely Város Bora címet

Fotó: Mészáros Annarózsa

A bor, ami közösségből születik és Keszthely város bora lesz

– A Hegyke egy közösségi bor – a zalai borvidék közös szellemiségének gyümölcse – mondja Gábor. A Hegyke nem csupán egy kiváló minőségű nedű, hanem egy összefogás szimbóluma is. Egyre több borász csatlakozik a kezdeményezéshez, követve az egységes szabályozást, mégis saját karakterrel ruházva fel a bort. Gábor számára már az is óriási élmény, hogy részese lehet ennek a szakmai és baráti közösségnek. – Már csak az is megéri, hogy összejárunk, kóstoljuk egymás borait, és beszélgetünk róluk – meséli lelkesen.

Kis pincészet - nagy eredmény

Fotó: Mészáros Annarózsa

Egyedül a dűlőn – mégis többes számban

A Medvebor Pincészet 2016 óta működik hivatalosan, de Gábor szőlőmunkával már 2010 óta foglalkozik. A Zalaszentgrót melletti Csáfordi-hegyen található ültetvényeken dolgozik, s bár gyakran beszél többes számban, valójában a munka oroszlánrészét egymaga végzi – innen a „királyi többes”.

– A metszéstől az ültetésen át egészen a palackozásig mindent én csinálok. Persze időnként vannak segítők, de a pince valódi arca én vagyok – mondja szerényen, mégis büszkén.

A nyertes bor, a Hegyke, a Zalai Borvidék zászlós bora

Fotó: Mészáros Annarózsa

Négy fajta, tucatnyi tétel

Gábor négy fő szőlőfajtával dolgozik: olaszrizling, cserszegi fűszeres, furmint, és egy különleges, régi kárpát-medencei fajta, a szerémi zöld. Ezekből évente 14-féle bort is piacra dob, mikrofajtákat is beleértve – bár a kínálat nem mindig ilyen gazdag. – Volt olyan nyár, amikor mindössze négyféle borom volt, annyira kifogytunk – meséli nevetve.

Az éves palackszám átlagosan 3000 körül mozog, de 2023-ban már 4500 palack is készült – részben annak köszönhetően, hogy vásárolt szőlőt is feldolgozott.

Hol kóstolhatjuk?

Ha valaki szeretné megízlelni a díjnyertes Hegykét vagy más Medvebor-tételeket, annak nem kell messzire mennie. A borok elérhetők például a most zajló 33. Zalai Borcégéren, a Medvebor portáján Csáfordon, illetve egész évben Zalacsányban, a Park ABC-ben.