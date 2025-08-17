augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

24°
+36
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csipkerózsika-álomból ébred

1 órája

A kastély ura – Gyermekkori álomból zalai valóság, avagy "játszd újra", Erik!

Címkék#Mitrov Erik#kastélyépület#Zalamerenye

Csipkerózsika-álmából ébredezik a ház. A zalamerenyei kastélyépület gazdára lelt, és azóta szépül.

Antal Anita

Mondják: merjünk nagyot álmodni, s ha hiszünk benne, teszünk érte, egyszer csak valóra válik. A budapesti Mitrov Erik tízéves korában egy nyári tábor alkalmával régi kastélyépületben, a mikosdi kastélyban nyaralt. Úgy döntött, ha nagy lesz, neki is lesz egy kastélya. Persze, ahogy nőtt, és időnként fel-felbukkant az úttörőtáboros kastélyálom, sorra hessegette el a gondolatot: ez hülyeség, ebből semmi nem lesz! Aztán tíz évvel ezelőtt meglátott egy hirdetést: Zalamerenyén kastélyépület eladó. A gondolat újra erős gyökeret vert, és el is jutott a megvalósításig. A kastély immár az ő tulajdona, s ugyan még nem lakik benne messze van még az épület a késztől, és Erik is messze van egyelőre Zalamerenyétől a munkája miatt , de évről évre újítgatja, szépítgeti, igyekezve megtartani eredeti külsejét, pompáját.

zalamerenyei kastélyépület új gazdára lelt, aki eredeti állapotában újítja fel azt
A zalamerenyei kastélyépületet tíz év óta újítgatja a budapesti Mitrov Erik, aki eredeti köntösében szeretné azt helyreállítani.
Fotó: Strobl Gábor

A zalamerenyei kastélyépület 1796-ban épült 

Utánajártam, illetve a helyiektől is tudom, hogy a kastélyt 1796-ban a veszprémi püspökség építtette az akkori intéző részére. A földmunkákat innen irányították. Zalamerenye akkor a veszprémi káptalan része volt, kiemelkedett a környékbeli települések közül. 1830-tól aztán a Badics családhoz került. A háborút követően a tanács vette birtokba, itt volt 

  • a falu házasságkötő terme és 
  • a KISZ iroda, 
  • az orvosi rendelő, illetve tudomásom szerint 
  • a tanácselnök is itt lakott, foglalja össze a kastély történetét Mitrov Erik, hozzátéve: "1993-ban a régi tulajdonosok leszármazottai visszavásárolták, majd én vettem meg 2015-ben". 
zalamerenyei kastélyépület
A tanácsi rendszer idején ez a helyiség házasságkötő teremként működött, ma egy szépen felújított, bútorozott szoba fogadja a betérőt. Fotó: Strobl Gábor

Aki látja a kastély épületet és környezetét, azonnal megérti, hogy az új tulajdonos miért szeretett bele rögtön. Gyönyörű a kastély, csodás a táj, és a kis falu is gyöngyszeme a vármegyének. S bár Zalakaros nagyon közel van, valahogy mégis sikerül Zalamerenyének megmaradnia csendes, kedves kis falunak. 

zalamerenyei kastélyépület
A kastélyépület Csipkerózsika-álmából ébredezik, gondos kezek tisztítják, szépítik. Fotó: Strobl Gábor

Kétcsillagos szálláshely

Öt évvel ezelőtt szálláshely besorolást kértem rá, jelenleg kétcsillagos szálláshelynek minősül a kastély mondja Mitrov Erik ,  de egyelőre csak barátaim, közeli ismerőseim látogatnak ide időnként. Igyekszem helyrehozni úgy, hogy megőrizzem az egykori impozáns megjelenését, és bár lassan készül, bízom benne, hogy később tudom élvezni ezt a csodás épületet és a környéket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu