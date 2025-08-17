A kastély ura – Gyermekkori álomból zalai valóság, avagy "játszd újra", Erik!

Mondják: merjünk nagyot álmodni, s ha hiszünk benne, teszünk érte, egyszer csak valóra válik. A budapesti Mitrov Erik tízéves korában egy nyári tábor alkalmával régi kastélyépületben, a mikosdi kastélyban nyaralt. Úgy döntött, ha nagy lesz, neki is lesz egy kastélya. Persze, ahogy nőtt, és időnként fel-felbukkant az úttörőtáboros kastélyálom, sorra hessegette el a gondolatot: ez hülyeség, ebből semmi nem lesz! Aztán tíz évvel ezelőtt meglátott egy hirdetést: Zalamerenyén kastélyépület eladó. A gondolat újra erős gyökeret vert, és el is jutott a megvalósításig. A kastély immár az ő tulajdona, s ugyan még nem lakik benne – messze van még az épület a késztől, és Erik is messze van egyelőre Zalamerenyétől a munkája miatt –, de évről évre újítgatja, szépítgeti, igyekezve megtartani eredeti külsejét, pompáját.

A zalamerenyei kastélyépületet tíz év óta újítgatja a budapesti Mitrov Erik, aki eredeti köntösében szeretné azt helyreállítani.

Fotó: Strobl Gábor

A zalamerenyei kastélyépület 1796-ban épült

– Utánajártam, illetve a helyiektől is tudom, hogy a kastélyt 1796-ban a veszprémi püspökség építtette az akkori intéző részére. A földmunkákat innen irányították. Zalamerenye akkor a veszprémi káptalan része volt, kiemelkedett a környékbeli települések közül. 1830-tól aztán a Badics családhoz került. A háborút követően a tanács vette birtokba, itt volt

a falu házasságkötő terme és

a KISZ iroda,

az orvosi rendelő, illetve tudomásom szerint

a tanácselnök is itt lakott, foglalja össze a kastély történetét Mitrov Erik, hozzátéve: "1993-ban a régi tulajdonosok leszármazottai visszavásárolták, majd én vettem meg 2015-ben".

A tanácsi rendszer idején ez a helyiség házasságkötő teremként működött, ma egy szépen felújított, bútorozott szoba fogadja a betérőt. Fotó: Strobl Gábor

Aki látja a kastély épületet és környezetét, azonnal megérti, hogy az új tulajdonos miért szeretett bele rögtön. Gyönyörű a kastély, csodás a táj, és a kis falu is gyöngyszeme a vármegyének. S bár Zalakaros nagyon közel van, valahogy mégis sikerül Zalamerenyének megmaradnia csendes, kedves kis falunak.

A kastélyépület Csipkerózsika-álmából ébredezik, gondos kezek tisztítják, szépítik. Fotó: Strobl Gábor

Kétcsillagos szálláshely

– Öt évvel ezelőtt szálláshely besorolást kértem rá, jelenleg kétcsillagos szálláshelynek minősül a kastély – mondja Mitrov Erik –, de egyelőre csak barátaim, közeli ismerőseim látogatnak ide időnként. Igyekszem helyrehozni úgy, hogy megőrizzem az egykori impozáns megjelenését, és bár lassan készül, bízom benne, hogy később tudom élvezni ezt a csodás épületet és a környéket.