Boldog karácsonyt!?

2 órája

Sokk a nyár végén: néhol már ömlenek a karácsonyi díszek a polcokról (galéria)

Címkék#karácsony#dekoráció#jelenség

Keszthely egyik üzletében augusztus végére már igazi ünnepi hangulat fogadja a vásárlókat. A polcokat ellepik a karácsonyi díszek, girlandok, hóemberek és szarvasfigurák, mintha csak december derekán járnánk. Az idő előtti dekorációk látványa egyszerre mosolyogtat meg és vált ki értetlenkedést a nyár végén.

Mészáros Annarózsa

Más nagy városok után, Keszthely egyik üzletében a vásárlókat már az augusztusi kánikulában téli-ünnepi hangulat fogadja: a polcok roskadásig telve vannak Halloween-dekorációkkal, de a főszerepet máris a karácsonyi díszek viszik. Girlandok, csillogó gömbök, hóemberek és szarvasok sorakoznak több soron is, mintha csak december derekán járnánk. Illetve már válogathatunk a téli kabátok, sapkák, kesztyűk széles sorából.

karácsonyi díszek
Idén korán a pocokra kerültek a halloween-i és a karácsonyi díszek
Fotó: Mészáros Annarózsa

Miért kerülnek ki ilyen korán a karácsonyi díszek?

A kereskedelmi láncok stratégiája egyszerű: a szezonális termékek idő előtti megjelenésével próbálják a vásárlók figyelmét magukhoz vonzani. A korai kínálat lehetőséget ad arra, hogy aki előre gondolkodik, már most beszerezhesse a dekorációkat, vagy éppen megalapozza a hangulatot az őszi-téli hónapokra. 
A kisebb-nagyobb műanyag dekorok ára néhány száz forintól indul és elérheti a több ezret is. 

Már kaphatóak a karácsony díszek
Girland, tasak, koszorú, ajándékkísérő - a szemfüleseknek nem kell az adventi időszakban tolonganiuk
Fotó: Mészáros Annarózsa

Vásárlói reakciók: mosoly vagy bosszúság?

A látvány vegyes érzéseket kelt. Egyeseknek jókedvet okoz, hogy nyáron már a karácsonyi fények világítanak a polcokon – egy kis „előrehozott ünnepi varázs”. Mások viszont túlzásnak érzik, sőt zavarónak, hogy a napsütésben strandpapucsban járva, a Balaton vizétől csöpögő hajjal már a hóemberek mosolyognak vissza rájuk.
– Szerintem egész évben kinn lehetnének! Az egyik sarokban tél, a másikban ősz, itt középen meg az úszógumik, mögöttük meg a nyuszikák! – mondja kissé keserűn Gábor, az egyik vásárló, aki épp iskola füzetet jött vásárolni, de az nincs.

Már kaphatóak a karácsony díszek
Jó, hogy van légkondi az üzletben, így a bebugyolált angyalkák nem sülnek meg a kánikulában
Fotó: Mészáros Annarózsa

Az üzletek logikája

A kereskedők szerint a szezon megnyújtása növeli a forgalmat. Amíg korábban a karácsonyi áruk legfeljebb október végén vagy novemberben kerültek ki, ma már szinte alig van „holtszezon”. A Halloween rövid, de erős időszakát közvetlenül követi a karácsonyi boom, amit a boltok igyekeznek minél előbb kihasználni.
Bár sokan a „már megint túl korán” jelenségként tekintenek rá, tagadhatatlan, hogy a színes gömbök és fényfüzérek látványa egyfajta különleges atmoszférát teremt – még akkor is, ha a Balaton partján a fagylaltos kocsik mellett kell kerülgetni a szarvasfigurákat.

Karácsony és halloween dekorok augusztusban

Fotók: Mészáros Annarózsa

 

 

