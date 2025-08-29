augusztus 29., péntek

Becsöngettek

1 órája

Ez lesz az új szak, amit máris rengetegen választottak – így indult a tanév a keszthelyi Közgázban (galéria, videó)

Címkék#Nagy Bálint#MATE Georgikon Campus#Zaol videó#Közgáz#jubileumi

Harmincöt éve indult útjára a Keszthelyi Közgazdasági Technikum, amely ma már a térség egyik meghatározó iskolája. A jubileumi tanévnyitó nemcsak az elmúlt évtizedek sikereiről szólt, hanem a jövőt is megidézte: új szak indult és három osztályra duzzadt a 9-es évfolyam.

Mészáros Annarózsa
Ez lesz az új szak, amit máris rengetegen választottak – így indult a tanév a keszthelyi Közgázban (galéria, videó)

35. jubileumi tanévnyitóját tartotta a keszthelyi Közgáz

Fotó: Mészáros Annarózsa

Felemelő pillanatokkal, múltidézéssel és jövőbe mutató tervekkel kezdődött meg a 2025/26-os tanév a ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikumban. A 35. jubileumi tanévnyitón három meghatározó személyiség is szólt a diákokhoz: az iskola egykori tanítványa, Nagy Bálint államtitkár, dr. Szabó Péter, a MATE Georgikon campus főigazgató-helyettese, valamint az intézmény vezetője, Páhi Sándorné Szalai Éva igazgató.

jubileumi tanévnyitó
Ünnep, új szak és jubileum – 35. tanévnyitóját tartotta a keszthelyi Közgáz
Fotó: Mészáros Annarózsa

35. jubileumi tanévnyitóját tartotta a keszthelyi Közgáz

Páhi Sándorné Szalai Éva igazgató beszédében hangsúlyozta: "Intézményünk történetének egy különleges pillanatához érkeztünk. 1990-ben alapították iskolánkat, azóta generációk sokasága kapott itt útravalót tudásból, emberségből és közösségi élményekből. A jeles évfordulón külön öröm számomra, hogy bejelenthetem: az idei tanévtől elindul a mezőgazdasági technikus képzés is".

A direktor kiemelte: a 9. évfolyamon ezúttal három osztály kezdi a tanévet, összesen 80 diákkal, közülük 23-an választották az új szakot. Az együttműködés szakmai partnere a MATE Georgikon campus, amely garancia a magas színvonalra.

– Ez a tanév azonban nemcsak az új szakma bevezetéséről szól, hanem a 35 év méltó megünnepléséről is. A jubileumi Közgáz Hét csúcspontján, november 13-án Magyarország űrhajósait, Kapu Tibort és Cserényi Gyulát is vendégül látjuk – tette hozzá.

Az igazgató köszöntötte az iskola új pedagógusait és a három osztálynyi gólyát.

35. jubileumi tanévnyitóját tartotta a keszthelyi Közgáz
Páhi Sándorné Szalai Éva, a ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum igazgatója
Fotó: Mészáros Annarózsa

„Ez az iskola erős közösséggé vált”

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője – és nem mellesleg a Közgáz egykori diákja – örömmel köszöntötte a tanévnyitón megjelenteket.

– Lehet, hogy egy tanévkezdés nem mindig a legvidámabb pillanat, de ha komolyabban belegondolunk, a mai nap ünnep. Harmincöt év alatt ez az iskola a térség egyik meghatározó intézményévé vált, amely valódi, piacképes szaktudást ad.

Az államtitkár méltatta az új mezőgazdasági technikus képzés elindítását is: "Ez nemcsak az iskola, hanem az egész térség szempontjából hatalmas lépés. Egy évtizedes igényt sikerült kielégíteni, amit széles körű összefogás és együttműködés tett lehetővé. Külön öröm számomra, hogy mindez a Közgáz falai között valósulhatott meg, ahol egykor én is tanultam".

35. jubileumi tanévnyitóját tartotta a keszthelyi Közgáz
Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője
Fotó: Mészáros Annarózsa

„A siker kulcsa a nyitottság és a bátorság”

A mezőgazdasági képzés szakmai hátterét biztosító intézmény, a MATE Georgikon campus képviseletében dr. Szabó Péter mondott beszédet.
– Egy új tanév mindig olyan, mint egy új könyv első fejezetét felütni: tele várakozással és lehetőségekkel. Idén azonban mérföldkőhöz értünk: a Közgáz fennállásának 35. évfordulóját ünnepeljük, és ezzel egy időben új szak is indul.

A főigazgató-helyettes hangsúlyozta: a mezőgazdaság ma már jóval többről szól, mint földekről és gépekről.

– Okos megoldásokról, drónokról, precíziós gazdálkodásról és fenntarthatóságról beszélünk. Mi ehhez biztosítunk 

  • modern eszközöket,
  •  laborokat, 
  • szőlészetet és 
  • lovardát, hogy a diákok valódi tudással és élményekkel gazdagodjanak. És hadd mondjam el: a siker kulcsa a nyitottság, a rugalmasság és az, hogy mertek kérdezni és kipróbálni új dolgokat.
35. jubileumi tanévnyitóját tartotta a keszthelyi Közgáz
Dr. Szabó Péter, a MATE  Georgikon campus főigazgató-helyettese
Fotó: Mészáros Annarózsa

Jubileum és jövő

A Közgáz a 35 év alatt a térség egyik legjelentősebb oktatási központjává vált, amely egyszerre ápolja hagyományait és keresi az innovatív megoldásokat. Az új szak bevezetése, a jubileumi programok, valamint a rangos vendégek érkezése mind azt mutatja: az iskola a múlt értékeire építve a jövő kihívásaira készíti fel diákjait.

– Valósítsuk meg közösen álmainkat, és legyen ez a tanév is a miénk! – zárta gondolatait az igazgató, miközben a diákok tapsa betöltötte az ünnepi aulát.

35. jubileumi tanévnyitó ünnepség a keszthelyi Közgázban

Fotók: Mészáros Annarózsa

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
