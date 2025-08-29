Ez lesz az új szak, amit máris rengetegen választottak – így indult a tanév a keszthelyi Közgázban (galéria, videó)

Felemelő pillanatokkal, múltidézéssel és jövőbe mutató tervekkel kezdődött meg a 2025/26-os tanév a ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikumban. A 35. jubileumi tanévnyitón három meghatározó személyiség is szólt a diákokhoz: az iskola egykori tanítványa, Nagy Bálint államtitkár, dr. Szabó Péter, a MATE Georgikon campus főigazgató-helyettese, valamint az intézmény vezetője, Páhi Sándorné Szalai Éva igazgató.

Ünnep, új szak és jubileum – 35. tanévnyitóját tartotta a keszthelyi Közgáz

Fotó: Mészáros Annarózsa

35. jubileumi tanévnyitóját tartotta a keszthelyi Közgáz

Páhi Sándorné Szalai Éva igazgató beszédében hangsúlyozta: "Intézményünk történetének egy különleges pillanatához érkeztünk. 1990-ben alapították iskolánkat, azóta generációk sokasága kapott itt útravalót tudásból, emberségből és közösségi élményekből. A jeles évfordulón külön öröm számomra, hogy bejelenthetem: az idei tanévtől elindul a mezőgazdasági technikus képzés is".

A direktor kiemelte: a 9. évfolyamon ezúttal három osztály kezdi a tanévet, összesen 80 diákkal, közülük 23-an választották az új szakot. Az együttműködés szakmai partnere a MATE Georgikon campus, amely garancia a magas színvonalra.

– Ez a tanév azonban nemcsak az új szakma bevezetéséről szól, hanem a 35 év méltó megünnepléséről is. A jubileumi Közgáz Hét csúcspontján, november 13-án Magyarország űrhajósait, Kapu Tibort és Cserényi Gyulát is vendégül látjuk – tette hozzá.

Az igazgató köszöntötte az iskola új pedagógusait és a három osztálynyi gólyát.

Páhi Sándorné Szalai Éva, a ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum igazgatója

Fotó: Mészáros Annarózsa

„Ez az iskola erős közösséggé vált”

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője – és nem mellesleg a Közgáz egykori diákja – örömmel köszöntötte a tanévnyitón megjelenteket.

– Lehet, hogy egy tanévkezdés nem mindig a legvidámabb pillanat, de ha komolyabban belegondolunk, a mai nap ünnep. Harmincöt év alatt ez az iskola a térség egyik meghatározó intézményévé vált, amely valódi, piacképes szaktudást ad.

Az államtitkár méltatta az új mezőgazdasági technikus képzés elindítását is: "Ez nemcsak az iskola, hanem az egész térség szempontjából hatalmas lépés. Egy évtizedes igényt sikerült kielégíteni, amit széles körű összefogás és együttműködés tett lehetővé. Külön öröm számomra, hogy mindez a Közgáz falai között valósulhatott meg, ahol egykor én is tanultam".