1 órája
Ez lesz az új szak, amit máris rengetegen választottak – így indult a tanév a keszthelyi Közgázban (galéria, videó)
Harmincöt éve indult útjára a Keszthelyi Közgazdasági Technikum, amely ma már a térség egyik meghatározó iskolája. A jubileumi tanévnyitó nemcsak az elmúlt évtizedek sikereiről szólt, hanem a jövőt is megidézte: új szak indult és három osztályra duzzadt a 9-es évfolyam.
35. jubileumi tanévnyitóját tartotta a keszthelyi Közgáz
Fotó: Mészáros Annarózsa
Felemelő pillanatokkal, múltidézéssel és jövőbe mutató tervekkel kezdődött meg a 2025/26-os tanév a ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikumban. A 35. jubileumi tanévnyitón három meghatározó személyiség is szólt a diákokhoz: az iskola egykori tanítványa, Nagy Bálint államtitkár, dr. Szabó Péter, a MATE Georgikon campus főigazgató-helyettese, valamint az intézmény vezetője, Páhi Sándorné Szalai Éva igazgató.
35. jubileumi tanévnyitóját tartotta a keszthelyi Közgáz
Páhi Sándorné Szalai Éva igazgató beszédében hangsúlyozta: "Intézményünk történetének egy különleges pillanatához érkeztünk. 1990-ben alapították iskolánkat, azóta generációk sokasága kapott itt útravalót tudásból, emberségből és közösségi élményekből. A jeles évfordulón külön öröm számomra, hogy bejelenthetem: az idei tanévtől elindul a mezőgazdasági technikus képzés is".
A direktor kiemelte: a 9. évfolyamon ezúttal három osztály kezdi a tanévet, összesen 80 diákkal, közülük 23-an választották az új szakot. Az együttműködés szakmai partnere a MATE Georgikon campus, amely garancia a magas színvonalra.
– Ez a tanév azonban nemcsak az új szakma bevezetéséről szól, hanem a 35 év méltó megünnepléséről is. A jubileumi Közgáz Hét csúcspontján, november 13-án Magyarország űrhajósait, Kapu Tibort és Cserényi Gyulát is vendégül látjuk – tette hozzá.
Az igazgató köszöntötte az iskola új pedagógusait és a három osztálynyi gólyát.
„Ez az iskola erős közösséggé vált”
Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője – és nem mellesleg a Közgáz egykori diákja – örömmel köszöntötte a tanévnyitón megjelenteket.
– Lehet, hogy egy tanévkezdés nem mindig a legvidámabb pillanat, de ha komolyabban belegondolunk, a mai nap ünnep. Harmincöt év alatt ez az iskola a térség egyik meghatározó intézményévé vált, amely valódi, piacképes szaktudást ad.
Az államtitkár méltatta az új mezőgazdasági technikus képzés elindítását is: "Ez nemcsak az iskola, hanem az egész térség szempontjából hatalmas lépés. Egy évtizedes igényt sikerült kielégíteni, amit széles körű összefogás és együttműködés tett lehetővé. Külön öröm számomra, hogy mindez a Közgáz falai között valósulhatott meg, ahol egykor én is tanultam".
„A siker kulcsa a nyitottság és a bátorság”
A mezőgazdasági képzés szakmai hátterét biztosító intézmény, a MATE Georgikon campus képviseletében dr. Szabó Péter mondott beszédet.
– Egy új tanév mindig olyan, mint egy új könyv első fejezetét felütni: tele várakozással és lehetőségekkel. Idén azonban mérföldkőhöz értünk: a Közgáz fennállásának 35. évfordulóját ünnepeljük, és ezzel egy időben új szak is indul.
A főigazgató-helyettes hangsúlyozta: a mezőgazdaság ma már jóval többről szól, mint földekről és gépekről.
– Okos megoldásokról, drónokról, precíziós gazdálkodásról és fenntarthatóságról beszélünk. Mi ehhez biztosítunk
- modern eszközöket,
- laborokat,
- szőlészetet és
- lovardát, hogy a diákok valódi tudással és élményekkel gazdagodjanak. És hadd mondjam el: a siker kulcsa a nyitottság, a rugalmasság és az, hogy mertek kérdezni és kipróbálni új dolgokat.
Jubileum és jövő
A Közgáz a 35 év alatt a térség egyik legjelentősebb oktatási központjává vált, amely egyszerre ápolja hagyományait és keresi az innovatív megoldásokat. Az új szak bevezetése, a jubileumi programok, valamint a rangos vendégek érkezése mind azt mutatja: az iskola a múlt értékeire építve a jövő kihívásaira készíti fel diákjait.
– Valósítsuk meg közösen álmainkat, és legyen ez a tanév is a miénk! – zárta gondolatait az igazgató, miközben a diákok tapsa betöltötte az ünnepi aulát.
35. jubileumi tanévnyitó ünnepség a keszthelyi KözgázbanFotók: Mészáros Annarózsa
Berobbant a zalai ötlet! Elsőre ötszörös a túljelentkezés