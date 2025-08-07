augusztus 7., csütörtök

A kétszáz éves író a vízpartra költözik

53 perce

Az aranyember írója a Balatonnál szórakoztat, arcképével díszített strandtáskát is lehet nyerni

Címkék#Jókai200#Balaton#Jókai Mór

A nagy író a meleg elől a vízpartra költözik. A Jókai200 program keretében Jókai-standdal is várják a fürdőzőket.

Antal Anita

Az biztos, hogy nagy írónk, Jókai Mór több ízben is járt az Adriánál, emlékét Fiumében tábla is őrzi. Az író azonban a magyar tengert is kedvelte, olyannyira, hogy Balatonfüreden feleségével, Laborfalvi Rózával villaépítésbe kezdtek, s itt született meg többek között Az aranyember című regénye. 
Az idei nyáron azonban Jókai kilép a füredi villa falai közül, s a Balaton más településein is szétnéz. E hét végén, a forróság elől menekülve Gyenesdiás, Balatongyörök és Vonyarcvashegy vízpartjain keres menedéket és áll rajongói rendelkezésére. A 200 éves íróval és munkáival a Jókai200 programsorozat keretében ismerkedhet meg most a közönség. 

Jókai200 program
A Jókai200 program keretében a nagy író  a balatoni strandokra is ellátogat.
Forrás: Nemzeti Művelődési Intézet

Jókai200: a nagy írót a balatoni strandokra is elviszik

Az író születésének 200. évfordulója alkalmából az idei évet Jókai Mór Emlékévvé nyilvánította a Magyar Országgyűlés. A Kulturális és Innovációs Minisztérium egész éves programsorozattal tiszteleg az író emléke előtt. Ennek részeként az ország több  mint ötven strandján Jókai-standokon is népszerűsítik az írót. Az említett három strandon Jókai Mórt megidéző játékokkal és Jókai-kvízzel várják a strandolókat, akiknek a Jókai Mór arcképét viselő strandtáskákért, labdákért, legyezőkért, frizbikért és képeslapokért egyszerű, szórakoztató feladatokat kell teljesíteniük. A szervezők célja az emlékévvel újból - és kicsit más szemszögből - ráirányítani a figyelmet Jókai Mórra és munkásságára, amely napjaink fiataljai számára is fontos és releváns üzeneteket közvetít.
Jókait augusztus 8-án a gyenesdiási strandon ismerhetik meg a látogatók, 10-től 15 óráig várják a standnál az érdeklődőket.

 

