Kitörés a pánikbetegségből: ha már eleged van, írd újra az életed! – mutatjuk, hogyan

– A mozgás mindig is az életem része volt – kezdi mosolyogva Molnár Virgínia Tícia, Várvölgyön élő jógaoktató. Már kislányként érezte, hogy a test és lélek harmóniája kulcsfontosságú, de igazi fordulópontot csak később hozott az életében a jóga.

2016-ban, London nyüzsgésében, Virgínia mélypontra került. Pánikbetegséggel küzdött, és minden nap egy harc volt a nyugalomért.

– Egyszer csak jött egy érzés, hogy talán a jóga segíthet. Nem volt tervem, csak a kíváncsiság és egy belső sugallat – meséli. Ez pedig aztán mindent megváltoztatott: a gyakorlások során nemcsak a teste erősödött, hanem a lelke is lassan kivirágzott.

Olyannyira, hogy 2017-ben Budapesten, a Nitayoga Academy-n elvégezte a hatha jóga oktatói képzést.

– A testem jelzéseit, rezgéseit figyelve, napról napra jobban éreztem magam a bőrömben. Megtanultam, hogy ha mi magunk fejlődünk, az mások életéhez is hozzáad. Így lesz a jóga a mindennapokban az életünk része – idézi fel Molnár Virgínia Tícia.

Jóga a mindennapokban: Molnár Virgínia Tícia jógaoktató 2016 óta járja ezt az utat

Forrás: Molnár Virgínia Tícia

Jóga a mindennapokban, avagy miért éri meg jógázni?

Szerinte a jóga nem egyszerű testmozgás, hanem egy holisztikus rendszer, amely a test, az elme és a lélek harmóniáját célozza. A rendszeres gyakorlásnak számos előnye van:

Fizikai hatások: erősebb izmok, jobb testtartás, nagyobb hajlékonyság, jobb egyensúly és egészségesebb vérkeringés.

Mentális és érzelmi előnyök: kevesebb stressz , jobb koncentráció, érzelmi stabilitás.

Spirituális hozadék: mélyebb önismeret, önelfogadás, belső béke.

Motiváció: gyorsan érzékelhető fejlődés, támogató közösség, személyre szabhatóság.

"A jógaszőnyegen megtanult békét a hétköznapokba is át lehet vinni", teszi hozzá.

A hatha jóga – az alapok alapja

A hatha jóga a legismertebb és legelterjedtebb jógairányzat a nyugati világban. Lényege, hogy a testgyakorlatok (ászanák), a légzéstechnika (pránájáma) és a relaxáció segítségével hozza egyensúlyba a testet és az elmét.

A „ha” a napot, a „tha” a holdat jelenti szanszkrit nyelven – a két ellentétes energia harmonizálásáról szól. A gyakorlások nyugodt tempójúak, így kezdőknek és haladóknak egyaránt ajánlott.

A hatha jóga különösen jó választás, ha: