A Nap és a Hold is veled van

1 órája

Kitörés a pánikbetegségből: ha már eleged van, írd újra az életed! – mutatjuk, hogyan

A mozgás és a belső harmónia keresése Molnár Virgínia Tíciát a jóga világába vezette. Jóga a mindennapokban – számára ez egyszerre jelenti a test erősítését, a lélek nyugalmát és az önismeret elmélyítését. Útja azt mutatja, hogy a jógaszőnyegen tanult béke a hétköznapokban is velünk maradhat.

Mészáros Annarózsa

– A mozgás mindig is az életem része volt – kezdi mosolyogva Molnár Virgínia Tícia, Várvölgyön élő jógaoktató. Már kislányként érezte, hogy a test és lélek harmóniája kulcsfontosságú, de igazi fordulópontot csak később hozott az életében a jóga.
2016-ban, London nyüzsgésében, Virgínia mélypontra került. Pánikbetegséggel küzdött, és minden nap egy harc volt a nyugalomért. 

– Egyszer csak jött egy érzés, hogy talán a jóga segíthet. Nem volt tervem, csak a kíváncsiság és egy belső sugallat – meséli. Ez pedig aztán mindent megváltoztatott: a gyakorlások során nemcsak a teste erősödött, hanem a lelke is lassan kivirágzott.
Olyannyira, hogy 2017-ben Budapesten, a Nitayoga Academy-n elvégezte a hatha jóga oktatói képzést. 

– A testem jelzéseit, rezgéseit figyelve, napról napra jobban éreztem magam a bőrömben. Megtanultam, hogy ha mi magunk fejlődünk, az mások életéhez is hozzáad. Így lesz a jóga a mindennapokban az életünk része – idézi fel Molnár Virgínia Tícia.

jóga a mindennapokban
Jóga a mindennapokban: Molnár Virgínia Tícia jógaoktató 2016 óta járja ezt az utat
Forrás: Molnár Virgínia Tícia

Jóga a mindennapokban, avagy miért éri meg jógázni?

Szerinte a jóga nem egyszerű testmozgás, hanem egy holisztikus rendszer, amely a test, az elme és a lélek harmóniáját célozza. A rendszeres gyakorlásnak számos előnye van:

  • Fizikai hatások: erősebb izmok, jobb testtartás, nagyobb hajlékonyság, jobb egyensúly és egészségesebb vérkeringés.
  • Mentális és érzelmi előnyök: kevesebb stressz, jobb koncentráció, érzelmi stabilitás.
  • Spirituális hozadék: mélyebb önismeret, önelfogadás, belső béke.
  • Motiváció: gyorsan érzékelhető fejlődés, támogató közösség, személyre szabhatóság.

"A jógaszőnyegen megtanult békét a hétköznapokba is át lehet vinni", teszi hozzá.

A hatha jóga – az alapok alapja

A hatha jóga a legismertebb és legelterjedtebb jógairányzat a nyugati világban. Lényege, hogy a testgyakorlatok (ászanák), a légzéstechnika (pránájáma) és a relaxáció segítségével hozza egyensúlyba a testet és az elmét.
A „ha” a napot, a „tha” a holdat jelenti szanszkrit nyelven – a két ellentétes energia harmonizálásáról szól. A gyakorlások nyugodt tempójúak, így kezdőknek és haladóknak egyaránt ajánlott.
A hatha jóga különösen jó választás, ha:

  • szeretnél hajlékonyabb lenni,
  • csökkentenéd a stresszt,
  • javítanád a testtartásodat,
  • vagy egyszerűen harmonikusabb kapcsolatot szeretnél a testeddel.
jóga a mindennapokban
Rendszeres gyakorlás mellett kialakulhat a belső béke, ami túlmutat a jógaszőnyegen
Forrás:  Getty Images

Milyen jógafajták léteznek még?

1. Vinyasa jóga

Folyamatos, áramló mozdulatok és légzés összekapcsolása. Dinamikus, energikus és jó állóképesség-fejlesztő.

2. Ashtanga jóga

Kötött sorozatú, intenzív gyakorlás, amely gyorsan erősít és növeli a kitartást.

3. Yin jóga

Hosszabb ideig kitartott, passzív nyújtásokkal dolgozik, a kötőszöveteket lazítja, mélyen nyugtat.

4. Kundalini jóga

Mantrák, légzőgyakorlatok és mozgás kombinációja, a belső energiák felébresztésére.

5. Bikram jóga

Meleg teremben (kb. 40 °C) végzett, 26 pózból álló sorozat, amely intenzív méregtelenítést ígér.

6. Iyengar jóga

Pontosságra, testtartások tökéletesítésére épít, gyakran segédeszközökkel (heveder, tégla).

7. Resztoratív jóga

Mélyen pihentető, regeneráló gyakorlás, szinte teljesen passzív pózokkal.

 

 

