Az itatás mellett

1 órája

Segítsünk a vadaknak! Nyalósó is kell a meleg időszakokban

Címkék#itatás#vad#aszály

A nyári hőség és az aszály nemcsak az embereket, hanem a vadakat is próbára teszi. Itatás és nyalósó: két apró gesztus, amellyel életmentő segítséget nyújthatunk az őzeknek, szarvasoknak és más erdei állatoknak. A víz oltja a szomjat, a nyalósó pedig pótolja azokat az ásványi anyagokat, amelyek nélkülözhetetlenek az egészségükhöz és a túlélésükhöz.

Mészáros Annarózsa
Segítsünk a vadaknak! Nyalósó is kell a meleg időszakokban

Segítsünk a vadaknak a melegben

Forrás: Getty Images

Fotó: Danler

A nyári hónapokban, különösen aszályos időszakban, a természetben élő vadak számára az egyik legnagyobb kihívás a megfelelő mennyiségű víz és ásványi anyag biztosítása. Az itatás nem csupán jótékony cselekedet, hanem a túlélésük kulcsa is lehet. Aki például a kert végében élő őzeket segíti egy kihelyezett itatóval, máris sokat tesz az állatok jólétéért.

itatás és nyalósó
Itatás és nyalósó – így segíthetünk a vadaknak a nyári aszályban
Forrás:  Getty Images

De van még valami, ami legalább ennyire fontos, és sokan hajlamosak elfeledkezni róla: ez a nyalósó. Ezzel és az itatással életmentő segítséget nyújthatunk az őzeknek, szarvasoknak és más erdei állatoknak.

Itatás és nyalósó – így segíthetünk a vadaknak a nyári aszályban

Mi is az a nyalósó, és miért nélkülözhetetlen?

A nyalósó egy speciális, préselt sótömb, amelyhez a vadak – főként a kérődzők, például az őz, szarvas vagy muflon – hozzáférhetnek, és annyit nyalnak, amennyire a szervezetüknek szüksége van. Nem csupán nátriumot tartalmaz, hanem ásványi anyagokat és nyomelemeket is, amelyek elengedhetetlenek:

  • az egészséges emésztéshez,
  • az immunrendszer megfelelő működéséhez,
  • a csontok és a bőr épségéhez,
  • a tejtermeléshez és
  • az energia-háztartás egyensúlyához.

Egy-egy kihelyezett nyalósó tehát valódi „életerő-forrás” a vad számára.

Hol lehet beszerezni?

A jó hír, hogy a nyalósó könnyen hozzáférhető: megtaláljuk takarmányboltban, gazdaboltban, lovasboltban, valamint az interneten is. Érdemes árnyékos, csendes helyen kihelyezni, ahol a vadak biztonságban érzik magukat.

Miért fontos az itatás és a nyalósó együtt?

A víz és a nyalósó együtt biztosítják a vadak számára mindazt, amire a nyári hőségben szükségük van: a folyadékpótlást, valamint a szervezetük zavartalan működéséhez szükséges ásványi anyagokat. Aki tehát itatóval segít a vadaknak, az ne feledkezzen meg a nyalósóról sem – így valóban teljes körű gondoskodást nyújt.

Egy kihelyezett vödör víz és egy darab nyalósó apróságnak tűnik, de az állatok számára az életet jelentheti a forró, száraz nyári napokon.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
