Ezek az iskolai szavak már rég feledésbe merültek - tudja a jelentésüket?

Ahogyan az oktatás módjai és eszközei folyamatosan változnak, úgy alakul az ezzel kapcsolatos szókincsünk is: időnként új kifejezések épülnek be, míg mások szép lassan elavulnak, feledésbe merülnek. Az iskolakezdésre való felkészülésről már többször is cikkeztünk, ezúttal a témát egy kellemesebb módon, a régi iskolai szavak jelentése felől közelítjük meg. Ugyan már kikoptak a használatból, de nyomot hagytak a köztudatban - ismeri a jelentésüket?