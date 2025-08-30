augusztus 30., szombat

Ezek az iskolai szavak már rég feledésbe merültek - tudja a jelentésüket?

Ahogyan az oktatás módjai és eszközei folyamatosan változnak, úgy alakul az ezzel kapcsolatos szókincsünk is: időnként új kifejezések épülnek be, míg mások szép lassan elavulnak, feledésbe merülnek. Az iskolakezdésre való felkészülésről már többször is cikkeztünk, ezúttal a témát egy kellemesebb módon, a régi iskolai szavak jelentése felől közelítjük meg. Ugyan már kikoptak a használatból, de nyomot hagytak a köztudatban - ismeri a jelentésüket?

1.
Mire szolgált a palatábla?
2.
Mit jelentett a biflázás?
3.
Mi történt azzal, akit elnáspángoltak?
4.
Mi volt az irka?
5.
Milyen pozíciót takart a pedellus?

