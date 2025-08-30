Kvíz
26 perce
Ezek az iskolai szavak már rég feledésbe merültek - tudja a jelentésüket?
Ahogyan az oktatás módjai és eszközei folyamatosan változnak, úgy alakul az ezzel kapcsolatos szókincsünk is: időnként új kifejezések épülnek be, míg mások szép lassan elavulnak, feledésbe merülnek. Az iskolakezdésre való felkészülésről már többször is cikkeztünk, ezúttal a témát egy kellemesebb módon, a régi iskolai szavak jelentése felől közelítjük meg. Ugyan már kikoptak a használatból, de nyomot hagytak a köztudatban - ismeri a jelentésüket?
1.
Mire szolgált a palatábla?
2.
Mit jelentett a biflázás?
3.
Mi történt azzal, akit elnáspángoltak?
4.
Mi volt az irka?
5.
Milyen pozíciót takart a pedellus?
Iskolakezdéssel kapcsolatos cikkeink:
Ezt ne hagyja ki!Nyereményjáték
2025.08.21. 15:15
Iskolakezdés stressz nélkül: játssz és nyerj utalványokat!
Ezt ne hagyja ki!Választék
2025.08.16. 14:30
Itt a nagy írószercsomag kisokos – Most megtudhatja, mennyibe kerül elindítani a gyereket az iskolába (galéria, videó)
Ezt ne hagyja ki!Húzós!
2025.08.18. 17:30
Akár 100 ezer forint is lehet az iskolakezdés – mutatjuk, mi viszi el a pénzt
Ezt ne hagyja ki!Könnyebben indulhat a tanév
2025.08.13. 06:00
Rémálom az iskolakezdés – sok szülőnek is! Repkednek a tízezrek, de van segítség (galéria)
Ezt is ajánljuk:
Ezt ne hagyja ki!Csak Zalában értik
2025.07.08. 15:00
Mit jelent a kágyilló, tixó, csekmet, töszmörög? Még furább szavakat is gyűjtöttek olvasóink - Itt a zalai szótár!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre