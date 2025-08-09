augusztus 9., szombat

Emőd névnap

33°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Most már egy majomban őrölnek

1 órája

A dzsungel könyve Elveszett Városának lakója érkezett hazánkba – Ritka kincs a hulmán, hazánkban csak három példány látható

Címkék#Nyíregyháza#majom#állatpark

A világon összesen 122 van belőlük. Ebből három hulmán immár a nyíregyházi állatkertben él.

Antal Anita

A dzsungel könyve musicalben egy majomban őrölnek a majmocskák, de most már a nyíregyházi állatkertről is elmondható mindez. Három hulmán őröl egy majomban, vagyis tanyázik az állatkertben. Hazánkban csakis itt, és a világon sem sok helyen.

hulmán majom
Hulmán majom érkezett Nyíregyházára, hazánkban csakis az itteni állatparkban látható.
Forrás:  Shutterstock

A hulmán majom egyenesen Franciaországból érkezett

Nemrégiben egy hím hulmán majom érkezett a Nyíregyházi Állatparkba. A 23 éves hímet Franciaországból hozták az állatpark két nősténye mellé. Könnyen kitalálhatjuk, miért. A hírt az MTI-vel is megosztotta az állatpark. Ebből tudható, hogy a hulmánok zárt tartási körülmények között ritkaságnak számítanak, az egész világon összesen 122 egyed él ebből a közepes termetű majomfajból az állatkertekben.
A hinduizmusban Hanumán majomisten leszármazottjának tartják a hulmánt, akinek akkor perzselődött meg az arca, keze és lába, amikor Ráma isten feleségének kiszabadítása után felgyújtotta Lanka városát. Ez a különleges színezet, azaz a fekete szőrtelen arc, valamint kéz-és lábfej a szürke majmok jellegzetessége. És ezek a majmok lakják A dzsungel könyve Elveszett Városát. Mivel egyedszámuk jelentősen lecsökkent, zárt tartási körülmények között próbálják szaporítani őket. Meglátjuk, a francia reménységnek és új párjainak sikerül-e a tőlük várt nagy feladat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu