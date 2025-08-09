A dzsungel könyve Elveszett Városának lakója érkezett hazánkba – Ritka kincs a hulmán, hazánkban csak három példány látható

A dzsungel könyve musicalben egy majomban őrölnek a majmocskák, de most már a nyíregyházi állatkertről is elmondható mindez. Három hulmán őröl egy majomban, vagyis tanyázik az állatkertben. Hazánkban csakis itt, és a világon sem sok helyen.

Forrás: Shutterstock

A hulmán majom egyenesen Franciaországból érkezett

Nemrégiben egy hím hulmán majom érkezett a Nyíregyházi Állatparkba. A 23 éves hímet Franciaországból hozták az állatpark két nősténye mellé. Könnyen kitalálhatjuk, miért. A hírt az MTI-vel is megosztotta az állatpark. Ebből tudható, hogy a hulmánok zárt tartási körülmények között ritkaságnak számítanak, az egész világon összesen 122 egyed él ebből a közepes termetű majomfajból az állatkertekben.

A hinduizmusban Hanumán majomisten leszármazottjának tartják a hulmánt, akinek akkor perzselődött meg az arca, keze és lába, amikor Ráma isten feleségének kiszabadítása után felgyújtotta Lanka városát. Ez a különleges színezet, azaz a fekete szőrtelen arc, valamint kéz-és lábfej a szürke majmok jellegzetessége. És ezek a majmok lakják A dzsungel könyve Elveszett Városát. Mivel egyedszámuk jelentősen lecsökkent, zárt tartási körülmények között próbálják szaporítani őket. Meglátjuk, a francia reménységnek és új párjainak sikerül-e a tőlük várt nagy feladat.