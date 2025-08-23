Ennyibe fáj, ha a Balaton helyett az Adriára utazol, ráadásul az idegrendszered is tönkremegy...

augusztus 23., szombat

Minden nyáron felmerül a kérdés: Balaton vagy Adria? A horvát útdíj azonban komoly tényező lehet, ha valaki a tengert választja a legnagyobb magyar tó helyett. A tankolás mellett ugyanis több tízezer forintos pluszköltséggel is számolhatunk, attól függően, mennyire déli célpontot jelölünk ki magunknak a horvát tengerparton.

Mészáros Annarózsa

Minden nyár elején elindul a nagy vita: Balaton vs. Adria. Persze a két vízfelületet nehéz összehasonlítani – az egyik édes, a másik sós, az egyikért autóba kell ülni és több száz kilométert vezetni, a másik pedig az ország legtávolabbi pontjáról is elérhető néhány órán belül. De mennyibe is kerül, ha a magyar tenger helyett mégis a horvát tengerpartot választjuk, mondjuk Keszthelyről indulva? A benzinár egyéni kérdés – minden autó másként fogyaszt –, de az autópályadíjakkal pontosan lehet kalkulálni, hiszen Horvátországban kapus rendszer működik: belépéskor jegyet kapunk, kilépéskor fizetünk, méghozzá euróban. Az ár tehát nemcsak a megtett kilométertől, hanem a forint-euró árfolyamtól is függ: készpénzes fizetésnél attól, hogy milyen árfolyamon váltottunk, kártyásnál pedig attól, hogy a bankunk milyen árfolyamot alkalmaz. De lássuk, mennyi a horvát útdíj, ha a tengerpartra szeretnénk eljutni?

A horvát útdíj komoly tényező lehet, ha valaki a tengert választja a magyar tó helyett
Útdíj, dugó, kánikula. A horvát útdíj jelentősen megdobhatja a nyaralás költségvetését
Forrás:  Getty Images

Hogyan működik a horvát útdíj fizetés mennyi az annyi?

Horvátország autópálya-hálózata több mint 1300 kilométer hosszú, és minden autópályán fizetni kell.
A rendszer zárt: belépéskor kapjuk a jegyet, a kijáratnál pedig a megtett út alapján számolják ki a díjat.

  • Fizetés módja: készpénz, bankkártya, hitelkártya.
  • Egyéb útdíjak: csak az Učka-alagút fizetős (személyautó: 4,30 €).
  • Hidak: 2020 óta minden horvát híd – így a Krk-híd is – díjmentes.

A díjak jellemzően a megtett távolságon alapulnak. Személyautóval nagyjából 8 euró / 100 km költséggel lehet számolni, ami kb. 3200 Ft/100 km-nek felel meg.

Elektronikus fizetés: ENC rendszer

  • Aki nem szeretne a kapuknál sorban állni, használhatja az ENC (Elektronička Naplata Cestarine) rendszert.
    Ez egy szélvédőre rögzíthető kis transzponder, amely automatikusan rögzíti és levonja a díjat.
  • Előnye: gyorsabb áthaladás, akár 21 százalék kedvezmény a díjakból.
  • Megéri, ha egy nyaralás során legalább kb. 28 ezer forintnál többet költünk útdíjra.
  • Az eszköz más dél-európai országokban is használható (Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Portugália).

Hosszú az út a tengerig, pláne, ha álldogálni kell

Lassacskán itt a nyár vége, így hamarosan az autópálya-dugóknak is búcsút mondhatunk. De egy biztos: végtelen türelemre van szükség, ha az ember nyáron vág neki a tengerparti útnak. A fizetőkapuk előtt végeláthatatlan torlódás, amelyet ha későn veszünk észre, még lehajtani sincs idő az autópályáról. Viszont, ha le is térünk az eredeti útról, nem biztos, hogy a GPS egy időben vagy épp kilométerben rövidebb utat javasol. 

Így jártam én is: sokallottam a zágrábi kihajtónál szükséges várakozási időt, s mivel nem is északra tartottam, úgy gondoltam, belefér egy kis csalinkázás a kis falvakban. Persze, jobb volt az aranyos kis utak kacskaringóin tekeregni a horvát rádiót hallgatva, mint az aszfalton rotyogni, de az igazság az, hogy időben ez semmit sem hozott,m sőt: az eredetileg szűk négy órás út bő hat órára duzzadt. Próbáltam cselezni: hétfőn indulni és korán, de egyszerűen lehetetlen kikerülni a torlódást a nyári időszakban. Visszafelé Rijekából nem akadt semmi gond, sehol sem volt torlódás a kapuknál sem, viszont a kikötőváros felé kilométer hosszan állt a sor. 

A horvát útdíj komoly tényező lehet, ha valaki a tengert választja a magyar tó helyett
A Krk-szigetre vezető hídért néhány éve nem kell fizetni
Forrás:  Getty Images

Konkrét útvonalak Keszthelyről

Keszthely – Krk

  • Távolság: 375 km
  • Autópályadíj (oda): kb. 24 € (~9720 Ft)
  • Oda-vissza: kb. 48 € (~19 440 Ft)
  • Kapuk: Goričan → Sveta Helena, majd Zagreb (Lučko) → Oštrovica

Keszthely – Zadar

  • Távolság: 470 km
  • Autópályadíj (oda): kb. 24 € (~9720 Ft)
  • Oda-vissza: kb. 48 € (~19 440 Ft)
  • Kapuk: Goričan → Sveta Helena, majd Zagreb (Lučko) → Zadar zapad

Keszthely – Split

  • Távolság: 594 km
  • Autópályadíj (oda): kb. 32,8 € (~13 284 Ft)
  • Oda-vissza: kb. 65,6 € (~26 569 Ft)
  • Kapuk: Goričan → Sveta Helena, majd Zagreb (Lučko) → Dugopolje

Keszthely – Dubrovnik

  • Távolság: 790 km
  • Autópályadíj (oda): kb. 40,1 € (~16 241 Ft)
  • Oda-vissza: kb. 80,2 € (~32 482 Ft)
  • Kapuk: Goričan → Sveta Helena, majd Zagreb (Lučko) → Karamatići

Ha tehát a Balaton helyett az Adriát választjuk, a tankolás mellett biztosan hozzászámolhatunk még több tízezer forintnyi útdíjat is a nyaralás költségeihez.

 

