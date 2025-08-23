Ennyibe fáj, ha a Balaton helyett az Adriára utazol, ráadásul az idegrendszered is tönkremegy...

Minden nyár elején elindul a nagy vita: Balaton vs. Adria. Persze a két vízfelületet nehéz összehasonlítani – az egyik édes, a másik sós, az egyikért autóba kell ülni és több száz kilométert vezetni, a másik pedig az ország legtávolabbi pontjáról is elérhető néhány órán belül. De mennyibe is kerül, ha a magyar tenger helyett mégis a horvát tengerpartot választjuk, mondjuk Keszthelyről indulva? A benzinár egyéni kérdés – minden autó másként fogyaszt –, de az autópályadíjakkal pontosan lehet kalkulálni, hiszen Horvátországban kapus rendszer működik: belépéskor jegyet kapunk, kilépéskor fizetünk, méghozzá euróban. Az ár tehát nemcsak a megtett kilométertől, hanem a forint-euró árfolyamtól is függ: készpénzes fizetésnél attól, hogy milyen árfolyamon váltottunk, kártyásnál pedig attól, hogy a bankunk milyen árfolyamot alkalmaz. De lássuk, mennyi a horvát útdíj, ha a tengerpartra szeretnénk eljutni?

Útdíj, dugó, kánikula. A horvát útdíj jelentősen megdobhatja a nyaralás költségvetését

Hogyan működik a horvát útdíj fizetés – mennyi az annyi?

Horvátország autópálya-hálózata több mint 1300 kilométer hosszú, és minden autópályán fizetni kell.

A rendszer zárt: belépéskor kapjuk a jegyet, a kijáratnál pedig a megtett út alapján számolják ki a díjat.

Fizetés módja : készpénz, bankkártya, hitelkártya.

Egyéb útdíjak : csak az Učka-alagút fizetős (személyautó: 4,30 €).

Hidak: 2020 óta minden horvát híd – így a Krk-híd is – díjmentes.

A díjak jellemzően a megtett távolságon alapulnak. Személyautóval nagyjából 8 euró / 100 km költséggel lehet számolni, ami kb. 3200 Ft/100 km-nek felel meg.

Elektronikus fizetés: ENC rendszer

Aki nem szeretne a kapuknál sorban állni, használhatja az ENC (Elektronička Naplata Cestarine) rendszert.

Ez egy szélvédőre rögzíthető kis transzponder, amely automatikusan rögzíti és levonja a díjat.

Előnye: gyorsabb áthaladás, akár 21 százalék kedvezmény a díjakból.

Megéri, ha egy nyaralás során legalább kb. 28 ezer forintnál többet költünk útdíjra.

Az eszköz más dél-európai országokban is használható (Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Portugália).

Hosszú az út a tengerig, pláne, ha álldogálni kell

Lassacskán itt a nyár vége, így hamarosan az autópálya-dugóknak is búcsút mondhatunk. De egy biztos: végtelen türelemre van szükség, ha az ember nyáron vág neki a tengerparti útnak. A fizetőkapuk előtt végeláthatatlan torlódás, amelyet ha későn veszünk észre, még lehajtani sincs idő az autópályáról. Viszont, ha le is térünk az eredeti útról, nem biztos, hogy a GPS egy időben vagy épp kilométerben rövidebb utat javasol.