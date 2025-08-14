augusztus 14., csütörtök

Ez a rémisztő hír most nem hiányzott a tengerhez utazó magyaroknak: az év dugóját jósolják a horvát autópályán!

Ha Horvátország felé vennéd az irányt a hétvégén, jobb, ha előre tervezel. A horvát autópályákon minden eddiginél nagyobb torlódásra lehet számítani.

Baranya Bence Botond

Horvátország minden nyáron nagyon vonzó célpont a nyaralók körében, viszont a pihentető kikapcsolódásnak hitt utazás könnyen rémálommá válhat a dugók miatt. Ráadásul most pénteken hosszú hétvége kezdődik déli szomszédunknál, ezért a horvát autópályákon a szokásosnál is nagyobb forgalommal kell számolni.

Hatalmas forgalomra kell számítani a horvát autópályákon.
Hatalmas forgalomra kell számítani a horvát autópályákon. Fotó: Kutasi Xenia / Forrás:  Shutterstock

Így lehet a horvát autópályákon közlekedni

Az idei nyári szezon eddig is forgalmas volt, januártól júliusig már 46 millió jármű haladt át a horvát autópályákon – ez 2 millióval több, mint tavaly, ebben az időszakban. A mostani hétvége viszont az idei nyár legbrutálisabb dugóit hozhatja, ugyanis augusztus 15-én ünneplik Nagyboldogasszony napját Horvátországban, ami munkaszüneti nap.

A legkritikusabb pont továbbra is Zágráb környéke, ahol a Lucko fizetőkapunál várható komolyabb torlódás. De az A1-es és az A6-os autópálya bosiljevói csomópontjánál szintén dugóra lehet számítani. A jövőbeli torlódások csökkentése érdekében a horvát kormány több tehermentesítő autópálya építését is tervezi.

- írja a Világgazdaság.

A HAC, azaz a Horvát Autópálya-kezelő Társaság azt javasolja, hogy hajnalban vagy késő este induljuk útnak.

További részletek a Világgazdaság cikkében.

A horvát autópályakapukról pedig itt írtunk legutóbb:

 

 

