Ez a rémisztő hír most nem hiányzott a tengerhez utazó magyaroknak: az év dugóját jósolják a horvát autópályán!

Horvátország minden nyáron nagyon vonzó célpont a nyaralók körében, viszont a pihentető kikapcsolódásnak hitt utazás könnyen rémálommá válhat a dugók miatt. Ráadásul most pénteken hosszú hétvége kezdődik déli szomszédunknál, ezért a horvát autópályákon a szokásosnál is nagyobb forgalommal kell számolni.

Így lehet a horvát autópályákon közlekedni

Az idei nyári szezon eddig is forgalmas volt, januártól júliusig már 46 millió jármű haladt át a horvát autópályákon – ez 2 millióval több, mint tavaly, ebben az időszakban. A mostani hétvége viszont az idei nyár legbrutálisabb dugóit hozhatja, ugyanis augusztus 15-én ünneplik Nagyboldogasszony napját Horvátországban, ami munkaszüneti nap.

A legkritikusabb pont továbbra is Zágráb környéke, ahol a Lucko fizetőkapunál várható komolyabb torlódás. De az A1-es és az A6-os autópálya bosiljevói csomópontjánál szintén dugóra lehet számítani. A jövőbeli torlódások csökkentése érdekében a horvát kormány több tehermentesítő autópálya építését is tervezi.

A HAC, azaz a Horvát Autópálya-kezelő Társaság azt javasolja, hogy hajnalban vagy késő este induljuk útnak.

