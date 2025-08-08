Nem is gondolnád, mennyit kereshetsz a használt telefonodon!

Ugrásszerűen megnőtt a kereslet a használt telefonok iránt, nemcsak a gyűjtők, hanem a retró életérzés szerelmesei körében is kimondottan népszerűek ezek a készülékek. Utánajártunk, hogy a különböző online hirdetésekben mennyiért árulják ezeket a nyomógombos csodákat - írja a teol.hu.

A használt telefonok ismét népszerűek, sőt akár brutális pénzeket is érhetnek

Fotó: Mehaniq / Forrás: Shutterstock

Mely használt telefonok érnek sokat?

Különösen nagy összeget érhetnek azok a telefonok, amelyek eredeti dobozban, sértetlen állapotban kerülnek elő. Hogy pontosan mely telefonok számítanak a csúcsnak és hol érdemes eladni őket, elolvashatja a teol.hu-n.