Közel a parthoz fotózták

1 órája

Döbbenet: ekkora monstrum hal is úszkál a Balatonban - és ez nem az a faj, amire először gondolnál!

Címkék#élmény#sup#Balatonban#halszörny

Ismét óriáshalat fotóztak a Balatonban, a parthoz közel. Egy SUP-os készítette a fotót, amely nem harcsát, hanem gigászi busát ábrázol - adta hírül somogyi testvérportálunk.

Zaol.hu

– Óriási halszörny úszott a parthoz közel Balatonkenesén! – elevenítette fel egy korábbi élményét a Balatoni  Értékmentés Facebook-csoportban egy SUP-os, szúrta ki a sonline.hu.

Halszörny a Balatonban.
Fotó: Fekete Zsolt

A fotóról, illetve a rajta szereplő állatról többet megtudhat a sonline.hu-n.

 

 

