Döbbenet: ekkora monstrum hal is úszkál a Balatonban - és ez nem az a faj, amire először gondolnál!
Ismét óriáshalat fotóztak a Balatonban, a parthoz közel. Egy SUP-os készítette a fotót, amely nem harcsát, hanem gigászi busát ábrázol - adta hírül somogyi testvérportálunk.
– Óriási halszörny úszott a parthoz közel Balatonkenesén! – elevenítette fel egy korábbi élményét a Balatoni Értékmentés Facebook-csoportban egy SUP-os, szúrta ki a sonline.hu.
A fotóról, illetve a rajta szereplő állatról többet megtudhat a sonline.hu-n.
