Új, látványos attrakció a Balatonnál: kapibara, teve és ezüstróka egy helyen, Zalában! (galéria, videó)

Keszthely határában pár hete új szabadidős helyszín várja az állatbarátokat: a HajdúZoo Szabadidőpark. A gyenesdiási Festetics Imre Élményközpont és a cserszegtomaji Balatoni Madárpark után immár Keszthelynek is van saját állatparkja, amely nemcsak az egzotikus állatok miatt különleges, hanem azért is, mert családias hangulatban, baráti árakon kínál élményt a látogatóknak.

Új attrakció a Balaton partján: megnyílt a HajdúZoo Szabadidőpark, ahol még cuki kapibarával is találkozhatnak a látogatók

Fotó: Mészáros Annarózsa

Új családi élmény Keszthelyen: megnyílt a HajdúZoo Szabadidőpark

A park megálmodója és tulajdonosa, Hajdú Krisztián mesélte el, hogyan indult a történet: – Mi ezt nem elsősorban a turistáknak, hanem a helyi családoknak szerettük volna megnyitni. A célunk az volt, hogy legyen egy hely, ahova olcsón eljöhetnek, és közben minőségi időt tölthetnek el. A belépő mindössze 1000 forint, gyereknek és felnőttnek egyaránt, két éves kor alatt pedig ingyenes a belépés.

A HajdúZoo jelenleg szabadidőparkként működik, de már folyamatban van az állatkerti minősítés megszerzése.

Kukucs! Két teknős is a park lakója

Fotó: Mészáros Annarózsa

150 állat, simogatóudvar és egzotikus kedvencek

A parkban jelenleg mintegy 150 állat található, részben másik telepekről érkezve. A látogatók találkozhatnak többek között indiai antilopokkal, pettyes szarvasokkal, kétpúpú tevével, alpakákkal, pónikkal és szamarakkal. Nem csak egzotikus fajok kaptak helyet. A parasztudvarban kecskék, juhok, baromfik és nyulak várják a gyerekeket, külön simogatóban pedig cicák és nyuszik várják a simogatásra vágyó kezeket. A park lakói között megtalálható egy ezüstróka, arapapagájok, pávák, kapibara és indiai sülök is.

– Az állatok szelídek, kézből lehet etetni őket – mondja Krisztián. – Néhány kivételtől eltekintve mind barátságosak, és pontosan ez adja a park családias hangulatát.

A legtöbb állat kézből eszik

Fotó: Mészáros Annarózsa

Túl a hobbiból lett állatpark történetén

A Hajdú család eredetileg építőiparral foglalkozik, de az állatok iránti rajongás évek óta velük van.

– Mindig is nagy mániánk volt az állatok tartása. Jártuk az állatkerteket, és lassan mi is elkezdtük beszerezni a különleges állatokat. A mostani állomány eredetileg a mi gyűjteményünk volt. Aztán úgy döntöttünk, hogy másoknak is lehetőséget adunk erre az élményre, ezért nyitottuk meg a nagyközönség előtt a parkot.