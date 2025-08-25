1 órája
Új, látványos attrakció a Balatonnál: kapibara, teve és ezüstróka egy helyen, Zalában! (galéria, videó)
Pár hete új élménnyel gazdagodott Keszthely. Megnyitotta kapuit a város legújabb látványossága, a HajdúZoo Szabadidőpark. A családias hangulatú, baráti árakkal működő parkban egzotikus és háziállatok egyaránt várják a látogatókat, akik kézből etethetik, simogathatják a barátságos jószágokat.
Macika most tanul beszélni
Fotó: Mészáros Annarózsa
Keszthely határában pár hete új szabadidős helyszín várja az állatbarátokat: a HajdúZoo Szabadidőpark. A gyenesdiási Festetics Imre Élményközpont és a cserszegtomaji Balatoni Madárpark után immár Keszthelynek is van saját állatparkja, amely nemcsak az egzotikus állatok miatt különleges, hanem azért is, mert családias hangulatban, baráti árakon kínál élményt a látogatóknak.
Új családi élmény Keszthelyen: megnyílt a HajdúZoo Szabadidőpark
A park megálmodója és tulajdonosa, Hajdú Krisztián mesélte el, hogyan indult a történet: – Mi ezt nem elsősorban a turistáknak, hanem a helyi családoknak szerettük volna megnyitni. A célunk az volt, hogy legyen egy hely, ahova olcsón eljöhetnek, és közben minőségi időt tölthetnek el. A belépő mindössze 1000 forint, gyereknek és felnőttnek egyaránt, két éves kor alatt pedig ingyenes a belépés.
A HajdúZoo jelenleg szabadidőparkként működik, de már folyamatban van az állatkerti minősítés megszerzése.
150 állat, simogatóudvar és egzotikus kedvencek
A parkban jelenleg mintegy 150 állat található, részben másik telepekről érkezve. A látogatók találkozhatnak többek között indiai antilopokkal, pettyes szarvasokkal, kétpúpú tevével, alpakákkal, pónikkal és szamarakkal. Nem csak egzotikus fajok kaptak helyet. A parasztudvarban kecskék, juhok, baromfik és nyulak várják a gyerekeket, külön simogatóban pedig cicák és nyuszik várják a simogatásra vágyó kezeket. A park lakói között megtalálható egy ezüstróka, arapapagájok, pávák, kapibara és indiai sülök is.
– Az állatok szelídek, kézből lehet etetni őket – mondja Krisztián. – Néhány kivételtől eltekintve mind barátságosak, és pontosan ez adja a park családias hangulatát.
Túl a hobbiból lett állatpark történetén
A Hajdú család eredetileg építőiparral foglalkozik, de az állatok iránti rajongás évek óta velük van.
– Mindig is nagy mániánk volt az állatok tartása. Jártuk az állatkerteket, és lassan mi is elkezdtük beszerezni a különleges állatokat. A mostani állomány eredetileg a mi gyűjteményünk volt. Aztán úgy döntöttünk, hogy másoknak is lehetőséget adunk erre az élményre, ezért nyitottuk meg a nagyközönség előtt a parkot.
Nagy érdeklődés, még nagyobb tervek
A nyitás óta a vártnál is nagyobb az érdeklődés.
– Meglepett minket, mennyire sokan jöttek már az első napokban. Hétvégente biztosan nyitva tartunk, és ha igény lesz rá, akkor hétköznapokon is. Az iskolai szünetekben kifejezetten készülünk programokkal, például vezetett sétákkal, vagy akár alpaka-sétáltatással.
A park jelenlegi területe a jövőben akár meg is duplázódhat, hiszen van lehetőség bővítésre.
HajdúZoo SzabadidőparkFotók: Mészáros Annarózsa
Család, közösség, élmény
A HajdúZoo különlegessége, hogy nem egy profi csapat dolgozik a háttérben, hanem maga a család.
– Tulajdonképpen senki nem dolgozik itt főállásban. Hétköznap a párom viszi a park ügyeit, hétvégén pedig az egész család összefog. Még a kislányom is besegít. Ez nem munka számunkra, hanem öröm.
A HajdúZoo Szabadidőpark így egyszerre közösségi tér, családi vállalkozás és állatszeretetből született álom, amely most bárki számára nyitva áll.
Totó hattyú meghódította a világot – már online is etetheted a tó sztárját!