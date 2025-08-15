augusztus 15., péntek

Mária névnap

22°
+39
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Elhunyt Keszthely ikonikus gyógyszerésze, dr. Kovács Pál

Címkék#gyógyszerész#elhunyt#Keszthely

Keszthely nagyra becsült alakját veszítette el. Dr. Kovács Pál gyógyszerész, a város díszpolgára és a Fő téri patika legendás vezetője 95 éves korában hunyt el, életével és munkásságával örökre nyomot hagyva a Balaton-parti város történetében.

Mészáros Annarózsa

Keszthely gyászba borult: 2025. augusztus 6-án, 95 éves korában elhunyt dr. Kovács Pál, a város díszpolgára, a Fő téri patika legendás vezetője. Négy évtizeden át, 1958 és 1998 között állt a patika élén, és neve mára összeforrt Keszthely gyógyszerészetének történetével.

elhunyt dr. Kovács Pál gyógyszerész
95 éves korában elhunyt dr. Kovács Pál, gyógyszerész. Pénteken kísérik utolsó útjára Keszthelyen
Forrás: benu.hu

Dr. Kovács Pál 1929. december 1-jén született Budapesten, de életútja hamar a Balaton partjára vezette. Gyermek- és ifjúkorát a történelem vihara formálta: iskolás évei alatt cserkészvezetőként nevelte a fiatalokat, majd 1944 végén leventeként Németországba hurcolták, ahonnan amerikai hadifogság után tért haza 1946-ban.

A gyógyszerészet mestere

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Karán 1955-ben szerzett diplomát jeles eredménnyel. Rövid kitérők után 1958-ban pályázat útján kinevezték a keszthelyi Fő téri gyógyszertár vezetőjévé – és ettől kezdve több generáció számára ő volt „a” gyógyszerész. Nemcsak szakértelmével, hanem emberségével is kiérdemelte a város szeretetét.

Elismerések és szakmai eredmények

Szakmai pályafutását számos elismerés kísérte: Érdemes Gyógyszerész (1976), a Munka Érdemrend bronz fokozata (1977), Oktató Gyógyszerész kitüntetés (1998), és a legnagyobb megtiszteltetés, Keszthely Város Díszpolgára cím (2001). 1969-ben gyógyszerészdoktori címet is szerzett, és aktívan részt vett a szakvizsgáztatásban, valamint a gyógyszerismertetésben.

Közéleti szerepvállalás

A patikai munka mellett közéleti szerepet is vállalt: több mint két évtizeden át volt tagja a városi és megyei tanácsnak, elnöke az egészségügyi bizottságnak, és hosszú éveken keresztül vezette a Hazafias Népfront városi bizottságát.

Magánélete és öröksége

Magánéletében szerény és hűséges volt: 1957-ben kötött házasságot Meizler Évával, a városi kórház intézetvezető főnővérével. Gyermekük nem született, de Keszthely lakói – betegei, tanítványai, kollégái – családtagként tisztelték.

Búcsúztatása augusztus 15-én reggel 8 órakor lesz a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban, majd ugyanazon a napon 13 órakor helyezik örök nyugalomra a Szent Miklós Temetőben.

Dr. Kovács Pál életútja példát ad arra, hogyan lehet egy hivatásnak teljes szívvel és szakmai alázattal szolgálni – úgy, hogy közben a város közösségének is biztos pontja marad az ember. Keszthely nemcsak egy kiváló gyógyszerészt, hanem egy darabot is elveszített önmagából.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu