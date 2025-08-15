Elhunyt Keszthely ikonikus gyógyszerésze, dr. Kovács Pál

Keszthely gyászba borult: 2025. augusztus 6-án, 95 éves korában elhunyt dr. Kovács Pál, a város díszpolgára, a Fő téri patika legendás vezetője. Négy évtizeden át, 1958 és 1998 között állt a patika élén, és neve mára összeforrt Keszthely gyógyszerészetének történetével.

Forrás: benu.hu

Dr. Kovács Pál 1929. december 1-jén született Budapesten, de életútja hamar a Balaton partjára vezette. Gyermek- és ifjúkorát a történelem vihara formálta: iskolás évei alatt cserkészvezetőként nevelte a fiatalokat, majd 1944 végén leventeként Németországba hurcolták, ahonnan amerikai hadifogság után tért haza 1946-ban.

A gyógyszerészet mestere

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Karán 1955-ben szerzett diplomát jeles eredménnyel. Rövid kitérők után 1958-ban pályázat útján kinevezték a keszthelyi Fő téri gyógyszertár vezetőjévé – és ettől kezdve több generáció számára ő volt „a” gyógyszerész. Nemcsak szakértelmével, hanem emberségével is kiérdemelte a város szeretetét.

Elismerések és szakmai eredmények

Szakmai pályafutását számos elismerés kísérte: Érdemes Gyógyszerész (1976), a Munka Érdemrend bronz fokozata (1977), Oktató Gyógyszerész kitüntetés (1998), és a legnagyobb megtiszteltetés, Keszthely Város Díszpolgára cím (2001). 1969-ben gyógyszerészdoktori címet is szerzett, és aktívan részt vett a szakvizsgáztatásban, valamint a gyógyszerismertetésben.

Közéleti szerepvállalás

A patikai munka mellett közéleti szerepet is vállalt: több mint két évtizeden át volt tagja a városi és megyei tanácsnak, elnöke az egészségügyi bizottságnak, és hosszú éveken keresztül vezette a Hazafias Népfront városi bizottságát.

Magánélete és öröksége

Magánéletében szerény és hűséges volt: 1957-ben kötött házasságot Meizler Évával, a városi kórház intézetvezető főnővérével. Gyermekük nem született, de Keszthely lakói – betegei, tanítványai, kollégái – családtagként tisztelték.

Búcsúztatása augusztus 15-én reggel 8 órakor lesz a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban, majd ugyanazon a napon 13 órakor helyezik örök nyugalomra a Szent Miklós Temetőben.