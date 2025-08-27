Korán kelni arany? – gyerekeknél nem mindig ilyen egyszerű

Sok szülő tapasztalta már, hogy a reggeli készülődés maga a káosz: kapkodás, nyűgösség, sietség. A becsöngetéssel együtt elindul a mossálfogat, holatáska, vitamintveddbe, deapulcsitisfölkellhúzni, azanyámtyúkjamáravolt, nemvettélkötőtűt... Pedig a nap indulása nagyban meghatározza a gyerek hangulatát és teljesítményét. Megyeri-Bem Judit alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus szerint a gyerek korán kelésének számos előnye lehet – de csak akkor, ha megfelelően illeszkedik a gyerek alvásigényéhez és biológiai ritmusához.

Amikor a gyerek korán kel, nyugodtabban készülődhet, jobban tud koncentrálni, és könnyebben alakít ki egészséges rutinokat – de nem mindenkinél működik ugyanúgy ez a recept

Forrás: Getty Images

Miért jó, ha a gyerek korán kel?

Reggel több idő jut a nyugodt készülődésre, így elkerülhető a stressz.

A délelőtti órákban az agy a legaktívabb, ilyenkor gyorsabban megy a tanulás és a koncentráció.

A kialakult napirend önfegyelmet, stabilitást ad.

Könnyebben beépülhetnek egészséges rutinok: reggeli, mozgás, egy kis olvasás.

Már a nap elején lehetnek „kis győzelmek”, amelyek pozitív keretet adnak a gyerek önbizalmának.

A fényhez igazodó ébredés a hormonháztartásra is jó hatással van, támogatja a jobb hangulatot és az érzelmi stabilitást.

A buktató: az alvás hossza

A korán kelés csak akkor előny, ha a gyerek megkapja a szükséges 9–11 óra alvást. Ellenkező esetben a hatás éppen fordított lesz: fáradtság, ingerlékenység, gyengébb figyelem.

Nem minden gyerek „pacsirta”

A tudomány egyértelmű: a gyerekek kronotípusban is különböznek. Van, aki „pacsirta”, vagyis természetes ritmusa a korai lefekvés és ébredés. Nekik a hajnal nem teher, hanem természetes állapot. A „bagoly” típusúaknál viszont a reggel 6-os kelés kényszer: a testük még alvásra hangolt, így ha nem tudnak időben lefeküdni, a kényszerű ébredés rontja a teljesítményt és akár hosszú távon is káros lehet.

A kronotípus részben öröklött, és bizonyos tesztekkel mérhető is. De sokszor elég, ha a szülő megfigyeli: mikor a legaktívabb a gyereke, mennyi alvás után tud igazán jól működni.

A gyerek korán kelésnek számos előnye lehet – de csak akkor, ha megfelelően illeszkedik a gyerek alvásigényéhez és biológiai ritmusához

Forrás: Getty Images

És ott az alvásminőség kérdése is…

Még egy „pacsirta” gyerek is ébredhet nyűgösen, ha szorongás vagy rossz alvás rontja az éjszakáját. Ugyanakkor egy „bagoly” is képes kipattanni az ágyból, ha valami izgalmas program – például egy nyaralás – várja reggel.